Google Street View: veja os flagras mais inusitados da ferramenta

Diversas imagens curiosas foram registradas pelas lentes do Google Street View; confira / Crédito: Reprodução/ Google Maps

O Google Street View é, sem dúvida, uma importante fonte de estudo e observação para a sociedade. A ferramenta, criada pela gigante de tecnologia em 2007, registra imagens em 360 graus de diversas localidades ao redor do planeta. Porta misteriosa é encontrada na Antártida pelo Google Maps; ENTENDA



Desde então, figuras estranhas e curiosas têm sido capturadas pelas câmeras dos veículos responsáveis por registrar as imagens. Em alguns casos, até crimes foram solucionados a partir das visualizações fornecidas pela ferramenta, disponíveis em seu site.

Confira alguns dos flagrantes mais inusitados capturados pelo Google Street View: Google Street View: veja os flagrantes mais surpreendentes 1. Corpo no porta-malas

Uma imagem capturada pelo Google Street View mostra um homem colocando uma grande sacola plástica branca no porta-malas de seu carro, ajudando a desvendar um caso de assassinato em uma cidade no norte da Espanha, segundo a Polícia. A ferramenta registrou o momento exato em que, supostamente, o corpo da vítima estava sendo removido. Duas pessoas foram presas no mês passado, acusadas de envolvimento no desaparecimento e assassinato de um homem ocorrido em outubro do ano passado.

magem do Google Street View de um homem colocando algo no porta-malas do carro foi usada como prova de um assassinato na Espanha Crédito: Reprodução/Google Street View 2. Raio duas vezes no mesmo lugar?

Para quem duvida que um raio possa cair duas vezes no mesmo lugar, o Google Street View parece ter registrado algo semelhante. Em uma imagem capturada no norte da Argentina, dois carros equipados com câmeras da empresa aparecem passando lado a lado no mesmo momento, criando um registro raro. Em um momento inédito, dois carros do Google Street View se encontraram e foram registrados Crédito: Reprodução/ Google Street View

3. Trolagem ou coincidência?

Dois homens em Bergen, na Noruega, foram capturados pelas câmeras do Google Street View enquanto estavam vestidos com equipamentos de mergulho. Fica a dúvida: eles planejavam aparecer na foto ou foi apenas uma coincidência? Google Street View registra dois homens com roupa de mergulho Crédito: Reprodução/ Google Street View