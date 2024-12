Tsunami mais mortal da história completa 20 anos; relembre

Tsunami mais mortal do mundo completa 20 anos: relembre tragédia que atingiu países ao redor do Oceano Índico / Crédito: Philip A. McDaniel/United States Navy

Há 20 anos, um terremoto de magnitude 9,1 na escala Richter gerou um tsunami que atingiu as áreas costeiras ao redor do Oceano Índico, mas teve o seu epicentro em Sumatra, na Indonésia. O deslocamento foi considerado o terceiro maior do mundo desde 1900. A tragédia aconteceu um dia depois do Natal, em 26 de dezembro de 2004, com 167.540 pessoas listadas como mortas ou desaparecidas na Indonésia, o país mais afetado, e danos de US$ 4.451,6 milhões. O informe é da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

O tsunami que sucedeu o terremoto, o mais letal registrado na história, deixou mais de 227 mil pessoas registradas como mortas ou desaparecidas.

Relembre o início do deslocamento e o que aconteceu. Pirâmide na Indonésia é considerada a mais antiga do mundo; CONHEÇA Tsunami mais mortal da história: relembre tragédia A causa do terremoto está relacionada a uma ruptura ao longo da falha entre a placa tectônica da Birmânia e a placa da Índia.

De acordo com o Observatório Tectônico do California Institute of Technology (Caltech), “as duas placas tectônicas, que estavam coladas, libertaram-se subitamente”, com a placa superior “deslizando para cima e para oeste até 20 metros ao longo do limite da placa”. Toda a ruptura durou cerca de 10 minutos. O tremor causou graves danos e vítimas no norte de Sumatra, na Indonésia, e nas ilhas Nicobar, na Índia. Mas foi o tsunami, gerado 20 minutos depois, que incorreu nas maiores perdas. Em relatório divulgado pela NOAA, as equipes internacionais de investigação de tsunamis examinaram as costas de “quase todos os países do Oceano Índico afetados pelo tsunami”. Eles mediram alturas de subida de 20 a 40 metros na costa noroeste de Sumatra, na província de Aceh, com uma subida máxima de 51 metros.

Mulher é resgatada após passar mais de 1 hora presa na boca de crocodilo na Indonésia | ENTENDA A associação explica que as “alturas de subida” consideram a diferença entre a elevação de penetração máxima do tsunami, ou seja, a linha de inundação, e o nível do mar no momento do ocorrido. O tsunami também foi observado em mais de 150 marégrafos (instrumento que registra o fluxo e o refluxo das marés) nos oceanos Pacífico e Atlântico.

Quando a tragédia completou 10 anos, o jornal The Guardian entrevistou parte dos afetados. Entre eles está Mahyuddin, que se encontrava no mar quando o tsunami atingiu a província de Aceh, na Indonésia. “Pudemos ver uma onda enorme à distância. Era extraordinária, cerca de 20 metros de altura. Outra tripulação de barco indo para a terra começou a gritar conosco, nos dizendo para retornar ao meio do oceano”, relembra. “No caminho de volta, vimos corpos flutuando na água. Foi inacreditável. Pegamos muitos sobreviventes”. Já Fauziah, de Lampulo, também na província de Aceh, recorda que “a onda era realmente preta”. “No começo, não tínhamos certeza se era óleo ou água. Quando ela chegou até nós no segundo andar, parecia o dia do julgamento. Pensei que meus filhos e eu íamos morrer”, disse.