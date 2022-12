Preços das ceias de Natal e Réveillon variam até 281% em Fortaleza

A variação de preços de um mesmo produto que compõe a ceia de Natal e de Réveillon pode chegar a 281%, aponta pesquisa realizada pelo Procon Fortaleza. O levantamento leva em consideração os produtos mais procurados para as ceias.

Farofa pronta, abacaxi, vinhos e espumantes são os itens das ceias de Natal e Réveillon com maior variação de preços, registrando diferenças de quase 300% entre os supermercados pesquisados.

A maior diferença foi observada na oferta de farofa pronta (281%), que custava R$ 6,29, na Maraponga (Regional 10), e chegou ao máximo de R$ 23,98, na Aldeota (Regional 2).

O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 16 de dezembro, em todas as regionais de Fortaleza, e traz a apuração de preços de 56 produtos, entre queijos, panetones, vinhos e espumantes, bem como as tradicionais carnes de aves, suínos e peixes.

Prato principal mais caro

A pesquisa do Procon Fortaleza ainda traz a apuração sobre os preços dos pratos principais. Carnes de aves, suínos e peixes variavam entre 31% e 72,49%.

O pernil desossado apresentou a maior variação, de 72,49%. O quilograma do produto pode ser encontrado por R$ 19,99, no bairro Edson Queiroz, com o máximo de R$ 34,48, no Jangurussu.

Entre os espumantes, o preço do mesmo produto com a mesma marca pode variar até 130%, custando uma garrafa de 750ml, R$ 49,99, no Bairro de Fátima, ao máximo de R$ 115,00, na Maraponga.

Ainda segundo o Procon Fortaleza, os vinhos apresentam variações bem maiores. A mesma bebida, de 750ml, da mesma marca, pode variar até 133%, indo de R$ 11,98, no Monte Castelo, a R$ 27,99, na Aldeota.

Veja as maiores variações de preços de produtos das ceias de Natal e Réveillon em Fortaleza



Produto: Menor preço / Maior preço / Variação

Farofa pronta (500g): R$ 6,29 (Maraponga) / R$ 23,98 (Aldeota) / 281,24%

Abacaxi (Un): R$ 2,99 (Monte Castelo) / R$ 7,15 (Aldeota) / 139,13%

Vinho (750 ml): R$ 11,98 (Monte Castelo) / R$ 27,99 (Aldeota) / 133,64%

Espumante (750ml): R$ 49,99 (Fátima) / R$ 115,00 (Maraponga) / 130,05%

Uva fresca (400g): R$ 12,99 (Edson Queiroz) / R$ 25,98 (Maraponga) / 100,00%

Figo em calda (400g): R$ 10,99 (Fátima) / R$ 20,99 (Messejana) / 90,99%

Abacaxi em calda (400g): R$ 17,59 / (Centro) / R$ 31,79 (Messejana) / 80,73%

Variação entre as aves, suínos e peixes

Pernil desossado (1Kg): R$ 19,99 (Edson Queiroz) / R$ 34,48 (Jangurussu) / 72,49%

Peru temperado (1Kg): R$ 24,98 (Centro) / R$ 39,98 (Aldeota) / 60,00%

Bacalhau lombo (1Kg): R$ 127,00 (Aldeota) / R$ 174,90 (Maraponga) / 38,00%

Ave chester (1Kg): R$ 27,48 (Fátima) / R$ 35,89 (Centro) / 31,00%

Fonte: Procon Fortaleza

