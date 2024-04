Café e capivaras? Animal ‘trabalha’ em cafeteria de Tóquio

As capivaras circulam livremente pelo espaço e os clientes possuem duas opções para alimentá-las: pellets e vegetais (R$10,90 cada). Já na alimentação própria aos humanos, é possível solicitar diferentes tipos de café ou um suco de maçã.

A cafeteria solicita reservas para a entrada do público, que possuem 30 minutos para aproveitar o espaço por 1.250 ienes (R$ 41). Qualquer momento adicional inclui uma taxa de 330 ienes (R$10,90) a cada 10 minutos de extensão.

“Capivaras de perto, em um café aconchegante”, é o lema da cafeteria “Cafe Capyba”, localizada em Tóquio. Como o próprio nome já implica, os clientes podem conhecer Kohaku e Pisuke, duas capivaras que são a atração principal do estabelecimento.

O local está aberto para pessoas a partir de 6 anos. Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável durante a visita.

Capivara é resgatada no espigão do Náutico, em Fortaleza; ENTENDA

Café e capivaras? Roedor é tema de música viral

As capivaras, espécie natural em grande parte da América do Sul, também já foram tema de uma música composta por um desenvolvedor de jogos russo, Alexey Pluzhnikov. O resultado chegou a viralizar entre os internautas no TikTok.