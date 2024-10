Jogador iraniano é suspenso por seis meses por exibir tatuagem

No Irã, não há como argumentar. Nesta segunda-feira (21), a federação de futebol daquele país suspendeu o zagueiro Sohrabian por seis meses. O motivo? O defensor exibiu uma tatuagem quando defendia o Esteghlal, em agosto. Atualmente, ele está no Nassaji Mazandaran, mas ainda não estreou pelo novo time.

Os dirigentes não pararam por aí. Por mostrar a sua tatuagem, Sohrabian vai sentir a punição no bolso e terá de paga uma multa equivalente a 8.500 euros (R$ 52,531 mil).

O atleta deu mole com a tattoo. Afinal, desde 2015, o Irã proíbe as tatuagens e imagens no corpo. Este é o motivo pelo qual Sohrabian teve, aliás, que mudar de clube.