Mulher mais alta e mulher mais baixa do mundo: distância de 1,52 metro e proximidade em encontro

O encontro entre a mulher mais alta e a mais baixa do mundo revelou uma grande diferença de altura, mas muita afinidade entre as duas. Elas se reuniram em um evento especial, promovido pelo Guinness World Records (GWR), em Londres. Rumeysa Gelgi, da Turquia, e Jyoti Amge, da Índia, celebram suas conquistas e a diversidade com um chá da tarde, no contexto das comemorações dos 70 anos do GWR, o qual divulgou todas as informações. O encontro aconteceu na última quarta-feira, 20.

Gelgi, com 2,15 metros de altura, e Amge, que mede apenas 62,8 centímetros, têm uma diferença impressionante de 1,52 metro. Apesar da distância física, ambas encontraram semelhanças em suas personalidades.

Encontro de recordistas: uma diferença de 1,52 metro O encontro das duas teve chá e troca de vivências, em Londres. Crédito: Reprodução/Guinness World Records Gelgi comentou que, apesar das dificuldades para manter o contato visual devido à diferença de estatura, elas compartilham interesses em comum, como maquiagem, cuidados pessoais, joias e unhas. "Foi maravilhoso", declarou, destacando a boa interação entre elas.

Amge, que ficou muito feliz com o encontro, tem uma condição chamada acondroplasia, um distúrbio ósseo que limita o crescimento de braços e pernas. Ela também é conhecida por sua participação na série "American Horror Story: Freak Show", onde interpretou Ma Petite, tornando-se a atriz mais baixa de todos os tempos, segundo o Guinness. Rumeysa Gelgi também ostenta outros recordes no GWR Rumeysa Gelgi é uma designer de sites turca que, em 2021, foi reconhecida oficialmente como a mulher mais alta do mundo. Sua altura é resultado da rara Síndrome de Weaver, uma condição genética que afeta o crescimento ósseo.

Gelgi também ostenta outros recordes no GWR, como as mãos mais largas para uma mulher (24,93 cm), as costas mais longas (59,90 cm) e as orelhas mais longas entre mulheres (9,58 cm de comprimento médio). Além de suas realizações físicas, Gelgi foi protagonista do documentário "Rumeysa: Walking Tall", onde compartilhou sua jornada para inspirar outros recordistas e superar desafios. Jyoti Amge e seu impacto cultural Por outro lado, Jyoti Amge, que se destaca pela sua presença nas redes sociais, também se tornou uma personalidade de renome.