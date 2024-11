Corvos podem perseguir pessoas para se vingar por até 17 anos, diz estudo

Conhecidos pela inteligência, os corvos têm sido objeto de estudo por cientistas ao redor do mundo. Com a capacidade de imitar sons humanos, esses pássaros são capazes de guardar rancor e lembrar de rostos humanos por até 17 anos . Foi o que revelou um estudo recente, realizado pela Universidade de Washington, nos EUA .

Foi o que aconteceu com uma mulher em Vancouver, no Canadá. Lisa Joyce, a vítima, estava passando por uma rua, quando foi atacada por diversos corvos. Os "encontros" entre as aves e Lisa ficaram tão frequentes que ela precisou mudar seu trajeto para o trabalho, na intenção de evitá-los.

Os animais de penugem escura identificam e lembram rostos, até mesmo em meio às multidões. Inteligentes, os corvos, inclusive, contam até quatro . As aves repassam esse entendimento para o resto do bando. Basta o grupo considerar alguém como “perigoso” e sua ira poderá ser até passada para outras gerações .

Quando foi perseguida, Joyce notou em um grupo local no Facebook que várias outras mulheres do mesmo bairro também estavam sendo atacadas. Todas elas tinham cabelos longos e loiros. “Me perguntei se havia uma conexão”, disse Joyce. “Será que eles têm algo contra uma pessoa de cabelos claros?”.

O caso aconteceu em julho deste ano, e motivou o jornalista Thomas Fuller, do The New York Times, a viajar para cidades como Vancouver e Seattle para entrevistar as vítimas de ataques de corvos e cientistas que estudam essas aves.