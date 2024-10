Mais de 40 pássaros 'cantam' hino colombiano em aúdio às vésperas da COP16

Mais de 40 pássaros de diferentes espécies foram registrados em seu habitat natural para compor uma versão singular do hino da Colômbia, país com a maior biodiversidade de aves do mundo e que sediará a COP16 neste mês.

"Há mais de 41 aves neste áudio, mais de três anfíbios, há rãs, e até um jaguar, temos capturada uma baleia também no Pacífico, que tem um som incrível. Capturamos também sons da natureza, o vento, o mar e a chuva para enriquecer ainda mais o ambiente", explicou à Blu Rádio o produtor musical Miguel de Narváez, responsável por harmonizar meticulosamente os sons.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Junto a uma equipe de biólogos, este músico viajou durante dez dias pelas regiões do Caribe, Pacífico, dos Llanos Orientais e em alguns paramos, para registrar com microfones "muito sofisticados" a antologia de sons.