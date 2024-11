Casamento em cemitério? Casal celebra união em SP

A festa, que reuniu 30 convidados, aconteceu no Cemitério da Saudade, em Sumaré, no interior de São Paulo, e ganhou destaque por meio das redes sociais da noiva, Healing. Ela e o filho, Jeffrey, comandam um terreiro em Hortolândia.

No evento, a decoração incluía enfeites temáticos da religião do casal, com balões e imagens de Rosa Caveira e Exu Caveira, entidades que regem o terreiro da família. Além disso, marido e mulher estavam vestidos com roupas predominantemente vermelhas e pretas.

Casal celebrou casamento em cemitério após o Dia de Finados

A festa aconteceu no último domingo, dia 3, um dia após o Dia de Finados. A cerimônia no cemitério chamou a atenção de curiosos, que ficaram espantados com a situação. Ao mesmo tempo em que o casal e seus convidados celebravam, uma família enterrava um ente querido ali perto.

