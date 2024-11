Concurso elege as melhores fotos de cachorros do mundo em 2024; veja os vencedores

A edição deste ano celebra as fotos de cães em cinco categorias diferentes: retrato, ação, estúdio, cachorros e pessoas, e documentário. Confira os vencedores

Ao todo, quinze imagens foram selecionadas como vencedoras do Prêmio Anual de Fotografia Canina, a partir de um total de mais de 1.700 inscrições de mais de 60 países. O resultado final da edição do concurso deste ano começou a ser divulgado no dia 23 de outubro, sendo divulgado um vencedor a cada dia.

A competição é voltada para fotógrafos profissionais e amadores. A edição deste ano celebra as fotos de cães em cinco categorias diferentes : retrato, ação, estúdio, cachorros e pessoas, e documentário.

Qual tutor de pet não é "viciado" em tirar fotos de seus animais? Pensando nisso, o “Dog Photography Awards” organiza um concurso anual de fotografia que busca reconhecer as fotografias de cães “mais excepcionais” de todo o mundo. Os vencedores da edição de 2024 já foram revelados e os registram impressionam pela beleza e fofura dos pets.

Os vencedores do Dog Photography Awards recebem prêmios em dinheiro. Em cada categoria, o vencedor ganha aproximadamente R$ 1.851 , na cotação do dólar do dia 31 de outubro deste ano. O primeiro colocado também recebe um troféu e menção honrosa.

Concurso premia as melhores fotos de cachorro do mundo em 2024

Rhea Nellen conquistou a vitória na categoria " Retrato " na edição de 2024 do concurso “Dog Photography Awards" com sua imagem “Ready to Take Off!”, que traduzindo para o português significa “ Pronto para decolar! ”. Confira:

A premiação descreve que a peça cativou os jurados pelo uso elegante de linhas principais e uma composição original e refrescante, atraindo os espectadores para a postura equilibrada e poderosa do cão. As informações e outras fotos da fotógrafa estão disponíveis em seu site .

“Tentamos diferentes poses em frente à parede, mas ele queria brincar. Então, seu dono jogou seu frisbee para o alto e Kooki o pegou todas as vezes.” relata a fotógrafa.

A fotógrafa concedeu entrevista à revista da premiação e contou a história por trás da criação da imagem vencedora. “De certa forma foi ideia do Kooki [o cachorro modelo da foto] fazer essa pose e ele acertou!”, diz Rhea.

A imagem cativante “Moving in Time”, " Movendo-se no tempo" , em Português, foi tirada pela artista Regine Jensen, conquistando a vitória na categoria Ação .

Nas areias do Saara - ou quase

É mencionado na descrição da artista que a habilidade de misturar o movimento dinâmico de Rebelle com um cenário surpreendentemente misterioso impressionou os juízes e solidificou a vitória de Jensen.

No entanto, morando na Noruega, eu não tinha exatamente acesso ao Saara! Em vez disso, encontrei um canteiro de obras onde a areia estava sendo escavada — tinha a aparência que eu precisava”, narra comicamente Regine.

A ganhadora ainda acrescenta: “Esta imagem não foi inicialmente pensada para competição; foi meu primeiro projeto”. O perfil do Instagram de Jensen expõe diversas fotos caninas.

"Metamorfose Canina"

A fotógrafa argentina Valeria Cassina é uma artista que aposta em narrativas disruptivas. No concurso, seu trabalho captura de forma única a essência da companhia canina e o vínculo intrincado entre humanos e cães, conforme descreve o próprio “Dog Photography Awards”.

Sua imagem premiada, “Metamorfose Canina”, triunfou na categoria Estúdio. Na composição, dois cães ficam de cada lado de um espelho, que reflete as costas de uma mulher, criando uma ilusão visual que alonga os corpos dos cães.

1° lugar na categoria estúdio. Crédito: Valeria Barbara Barriera Cassina

“Não é um ensaio fotográfico como 'o cliente que vem ao estúdio com seus animais de estimação´. É em quem encontro esse ponto de inspiração. Nesse caso, minha cliente veio com seus dois cães e eu decidi compor esse retrato com eles”, descreve a autora da foto.

Valeria conta que controlar os animais de estimação e seus instintos é a parte mais complicada de fotografar animais. A cumplicidade com o cliente ou modelo, segundo ela, é criada durante a sessão de fotos, sendo este o elemento crucial na consolidação da "melhor versão" de seu trabalho. O trabalho de Valeria é exposto e descrito em seu site.

"A Princesa e a Ervilha" é eleita melhor foto de pessoa com cachorro do mundo em 2024

“A Princesa e a Ervilha” é fruto do trabalho sensível de Jane Thomson, fotógrafa aclamada cujo trabalho frequentemente explora o vínculo profundo entre cães e seus companheiros humanos, tendo sido premiada com o primeiro lugar na categoria "Cães e Pessoas".

Jane revela ter tido como objetivo capturar a força e a resiliência de crianças no BC Children 's Hospital, em Vancouver, Canadá, ao lado de seus cães de terapia. O resultado foi considerado pelos jurados do concurso como "memorável".

1° lugar na categoria cachorros e pessoas. Crédito: Jane Thomson

“Um dia, uma amiga me perguntou se eu conhecia um fotógrafo que estaria disposto a fotografar um calendário para o programa [do hospital]. Ocorreu-me que contos de fadas e histórias infantis seriam uma ótima maneira de apresentá-los em retratos de estúdio. A Princesa e a Ervilha era um conto de fadas óbvio para incluir”, conta em detalhes a fotógrafa.

No artigo do blog de Jane, é possível encontrar mais informações sobre o projeto de caridade e o calendário em questão.

Jane definiu o prêmio como "a experiência mais enriquecedora" para ela desde que começou a tirar fotografias.

“Trabalhar com essas crianças corajosas e todas as generosas equipes de terapia com animais de estimação foi como se eu tivesse recebido um presente”, expressa.

No topo do mundo

John Fabiano, fotógrafo de cães, fez sucesso no “Dog Photography Awards" de 2024 com sua imagem “Greenlandic Flat Tire”, traduzida como “Pneu Furado Groenlandês”. O registro foi o vencedor na categoria Documentário.

Conhecido por seu amor em capturar o vínculo único entre cães e seus ambientes, John tirou a foto premiada nas paisagens áridas e congeladas da Groenlândia. A imagem retrata uma equipe de cães de trenó esperando pacientemente durante uma nevasca enquanto seu treinador desembaraça as cordas que unem a matilha.

1° lugar na categoria documentário. Crédito: John Fabiano

“Passei a vida inteira me envolvendo com fotografia, mas decidi levar isso a sério durante a pandemia”, diz sobre como iniciou seu trabalho de fotografia com cães.

No ato da foto, ele viajava para o norte da Groenlândia com intuito de documentar como os inuits groenlandeses usam huskies para sobreviver em meio a condições tão adversas. O registo foi feito durante uma viajem de trenó através de uma nevasca. "Estávamos viajando para Qaanaaq de Siorapaluk, que é a aldeia indígena mais ao norte do mundo", afirma.

John Fabiano conta que o prêmio é um grande impulsionador de confiança. Ele acompanha a premiação há anos, mas este foi o primeiro ano em que sentiu que tinha imagens que poderiam competir.

Confira as três fotos vencedoras de cada categoria do prêmio de melhores fotos de cães do mundo: