10 raças mais indicadas para quem nunca teve um cachorro 

Ter um cachorro é uma experiência incrível, capaz de transformar a rotina com alegria, carinho e companheirismo. No entanto, escolher a raça certa faz toda a diferença, especialmente para quem nunca teve um cão antes. Isso porque algumas delas possuem temperamento mais dócil, fácil adaptação e exigem cuidados simples, sendo ideais para tutores de primeira viagem. A seguir, confira algumas opções!

1. Labrador retriever

O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock)

Com origem no Canadá, o labrador é um dos cães mais populares e recomendados para iniciantes. São dóceis, inteligentes e muito sociáveis, o que facilita a convivência com crianças e outros animais. Essa raça precisa de exercícios diários, pois é ativa e gosta de brincadeiras ao ar livre. Sua pelagem curta exige manutenção simples, como escovação semanal.