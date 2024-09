Vini Jr. reabre debate sobre racismo na Espanha ao sugerir Copa de 2030 fora do país

"Até 2030, as pessoas têm uma margem muito ampla para evoluir, e espero que a Espanha possa evoluir e compreender até que ponto é grave insultar uma pessoa pela cor de sua pele", afirmou o atacante.

Entrevistado pelo canal de televisão americano CNN, a estrela do Real Madrid, que foi alvo de insultos racistas em várias ocasiões em partidas do Campeonato Espanhol, declarou que são necessários mais esforços para mudar a mentalidade da sociedade espanhola.

O brasileiro Vinícius Júnior provocou polêmica na Espanha ao sugerir que o país deveria ser retirado da organização da Copa do Mundo de 2030, evento que será realizado em conjunto com Marrocos e Portugal, caso não haja progressos contra o racismo nos estádios espanhóis.

Acrescentou ainda que se "até 2030 as coisas não evoluírem (...) será necessário mudar de local", pois não é aconselhável realizar a competição em solo espanhol "se um jogador não se sentir confortável ou não sentir confiança em jogar em um país no qual pode sofrer racismo".

As declarações provocaram fortes reações na Espanha, onde muitos consideraram um exagero o pedido de retirada da sede e afirmaram que os incidentes ocorridos com o jogador do Real Madrid são isolados.

"A Espanha não é um país racista" e "não merece que lhe tirem a Copa do Mundo", respondeu em entrevista coletiva o zagueiro da seleção espanhola Dani Carvajal, companheiro do brasileiro no time merengue.