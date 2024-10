No Dia Mundial do Ovo, veja origem data, benefícios, receitas e mais

O Dia do Ovo é comemorado em mais de 40 países; veja benefícios, receitas e mais Crédito: Pexels / Jane Trang Doan

O Dia Mundial do Ovo é comemorado na segunda sexta-feira do mês de outubro e em 2024 a data cai neste dia 11. A celebração tem como objetivo destacar a importância do ovo como um alimento versátil, acessível e altamente nutritivo. Outubro 2024: CONFIRA feriados, pontos facultativos e datas comemorativas É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Este dia foi estabelecido pela International Egg Commission (IEC), do Reino Unido, em 1996. Desde então, o Dia Mundial do Ovo é comemorado em mais de 40 países ao redor do mundo, segundo o site Australian Eggs.



Dia do Ovo: quais são os benefícios do alimento? O ovo é uma das fontes mais acessíveis e completas de nutrientes. Rico em proteínas de alta qualidade, ele fornece todos os aminoácidos essenciais necessários ao corpo. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas, como A, D, E, B12, e minerais, como ferro, fósforo e selênio. Por décadas, o ovo foi erroneamente associado ao aumento dos níveis de colesterol ruim (LDL). No entanto, estudos recentes revelaram que o consumo regular e moderado de ovos pode aumentar o colesterol bom (HDL) e não representa um risco para a saúde cardiovascular de pessoas saudáveis. Ele tem se mostrado fundamental em dietas de baixa caloria, promovendo saciedade e controle de peso. Uma pesquisa de longo prazo — ou estudo longitudinal —, inicialmente chamada de Framingham Heart Study, foi iniciado em 1948 para investigar doenças cardiovasculares em um grupo de homens e mulheres adultos, de acordo com o site oficial dos Produtores de Ovos do Canadá.

Os filhos desses participantes foram o assunto de um novo estudo, o Framingham Offspring Study 1 , que começou em 1971. Os pesquisadores acompanharam os participantes do Offspring Study ao longo de suas vidas, examinando-os a cada quatro anos para relatar sua saúde cardiovascular e outros resultados de saúde. Conforme o andamento da pesquisa, descobriu-se que aqueles que comiam cinco ou mais ovos por semana tinham um risco menor de desenvolver pré-diabetes e diabetes tipo 2. Isso porque esses participantes apresentaram níveis mais baixos de glicemia de jejum, que é uma medida usada para diagnosticar pré-diabetes e diabetes tipo 2, indicando a quantidade de açúcar (ou glicose) presente no corpo.

Além disso, aqueles que comiam cinco ou mais ovos semanalmente também tinham um risco significativamente menor de desenvolver pressão alta. Os pesquisadores concluíram que isso se devia em parte aos antioxidantes encontrados na proteína dos ovos, que podem prevenir o estreitamento dos vasos sanguíneos. Dia Mundial do Ovo: confira 5 refeições diferentes com ovo Outra característica que faz o ovo ser tão popular é sua versatilidade culinária. Pode ser preparado de diversas formas: cozido, frito, mexido, poché, e é um ingrediente fundamental nas receitas que vão de pratos salgados e sobremesas sofisticadas. Além disso, o custo acessível do ovo faz dele uma opção valiosa em tempos de inflação, já que é uma proteína econômica em comparação com carnes e outros alimentos proteicos. Para complementar as celebrações, o site Australian Eggs separou algumas receitas com ovo:

1. Omelete de berinjela

Ingredientes: 1 berinjela média



2 ovos



½ colher de chá de sal



Coentro e pimenta para decorar Passo a passo: Pegue sua berinjela e coloque diretamente sobre um queimador de gás. Vire ocasionalmente e cozinhe até que esteja escurecida e borbulhando, cerca de 10 minutos. Tenha cuidado com quaisquer brasas soltas e certifique-se de que seu exaustor esteja no máximo para o cheiro de fumaça. Reserve e deixe esfriar um pouco, então, usando pinças ou suas mãos, descasque a pele escurecida e descarte, mas mantenha a parte de cima intacta. Coloque sua berinjela em uma peneira sobre uma tigela por 5 minutos e escorra qualquer líquido. Em uma tigela separada, tempere os ovos com sal e bata. Usando um garfo, achate a berinjela até a espessura do polegar. Pré-aqueça uma frigideira média em fogo médio-alto. Adicione um pouco de óleo neutro. Pegue a berinjela pela parte superior e mergulhe na mistura de ovos para cobrir uniformemente. Coloque na panela e espalhe em uma camada uniforme. Abaixe o fogo para médio e cozinhe por alguns minutos até que o ovo comece a endurecer. Vire e cozinhe por mais alguns minutos. Sirva em um prato grande, decorado com coentro e pimenta. Você pode comer isso no café da manhã, mas combina muito bem com arroz cozido no vapor, molho de soja, ketchup de banana ou molho de pimenta. 2. Croque Madame cremoso de cogumelos

Ingredientes: 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem



200g de cogumelos, fatiados



½ alho-poró, cortado em fatias finas



1 colher de sopa de farinha de trigo



3/4 xícara de leite desnatado



2 colheres de chá de mostarda Dijon



3/4 xícara de folhas de espinafre baby, mais um pouco para servir (opcional)



2/3 xícara de queijo light saboroso, ralado fino



4 fatias grandes de pão de fermento natural integral



2 ovos



Cebolinha picada finamente, para servir



Ervas para bebês, para decorar (opcional) Passo a passo: Aqueça 2 colheres de chá de óleo em uma panela em fogo médio-alto. Cozinhe os cogumelos por 5 minutos, até dourar. Tempere e retire da panela.

Aqueça 1 colher de sopa de óleo na panela em fogo médio. Cozinhe o alho-poró por 4 minutos, até ficar macio. Misture a farinha e cozinhe por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo para evitar grumos. Cozinhe por 3 minutos, mexendo, ou até a mistura ferver e engrossar. Misture a mostarda e 1/3 de xícara de queijo. Tempere a gosto.

Espalhe a mistura de alho-poró uniformemente em 2 fatias de pão. Cubra com uma camada de cogumelos, espinafre e o queijo restante. Coloque tudo junto com o pão restante. Torre em uma sanduicheira por 4 minutos, até dourar e o queijo derreter.

Enquanto isso, aqueça as 2 colheres de chá restantes de óleo em uma frigideira antiaderente em fogo alto. Quebre os ovos na frigideira e cozinhe por 2-3 minutos, até que as claras estejam firmes e as gemas ainda estejam moles.

Cubra cada sanduíche com um ovo frito para servir. Polvilhe com cebolinha e ervas baby. 3. Focaccia de ovo

Ingredientes:

4 xícaras (600g) de farinha de pão



2 colheres de chá de fermento seco ativo



1 colher de sopa de sal marinho



1 ¾ xícaras (430ml) de água morna



½ xícara (125ml) de azeite de oliva, mais um pouco para untar



8 ovos



1 xícara (100g) de queijo cheddar ralado



150g de bacon cortado ao meio, em tiras finas



½ cebola roxa pequena cortada em fatias finas



3-4 raminhos de alecrim fresco Passo a passo: Coloque a farinha, o fermento e 2 colheres de chá de sal em uma tigela grande. Adicione água morna e 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Usando as mãos limpas, junte a mistura para formar uma massa úmida e pegajosa. Unte a tigela e adicione a massa; vire para cobrir. Cubra e reserve em um lugar aquecido até dobrar de tamanho (aprox. 1 hora).

Despeje o restante do azeite em uma assadeira grande de 30 cm x 40 cm e gire para cobrir uniformemente.

Soque a massa para expelir o ar e coloque dentro de uma assadeira untada com óleo. Usando as pontas dos dedos, estique a massa até as bordas. Cubra novamente e reserve em um lugar aquecido para inchar. (aprox. 30 minutos).

Coloque a grelha do forno na posição central e pré-aqueça o forno a 240°C/220°C (com ventilação forçada).

Usando a base de um copo pequeno polvilhado com farinha, pressione a massa para baixo para fazer 8 entalhes uniformemente espaçados. Abra mais os entalhes empurrando a massa para trás com os dedos. Polvilhe com 2 colheres de chá de sal marinho e espalhe sobre o queijo, bacon, cebola e alecrim ao redor dos entalhes.

Asse por 15 minutos. Retire do forno e pressione o mesmo copo nas reentrâncias para torná-las mais profundas. Quebre 1 ovo em cada reentrância. Asse por mais 7 a 9 minutos ou até que as claras estejam firmes e as gemas, moles. Sirva quente. 4. Shakshuka

Ingredientes:

8 ovos



2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem



1 cebola roxa cortada em cubos



1 pimentão vermelho, cortado em cubos



1 pimenta vermelha fresca, cortada em fatias



3 dentes de alho picados finamente



1 colher de chá de cominho em pó



2 colheres de chá de páprica



4 tomates em cubos ou 1 lata de tomates



1 colher de sopa de extrato de tomate



Pimenta preta fresca



120g de espinafre baby



120g de queijo feta



1 colher de sopa de salsa picada



Fatias de pão de fermento integral tostadas, para servir Passo a passo: Pré-aqueça o forno a 180°C.

Aqueça o azeite de oliva extra virgem em uma frigideira refratária em fogo moderado. Adicione a cebola, o pimentão, a pimenta e o alho e refogue por 3-4 minutos até que a cebola fique translúcida.

Adicione o cominho, a páprica, os tomates e a pasta de tomate. Cozinhe por cerca de 10 minutos. Misture o espinafre.

Faça 4 cavidades na mistura e quebre 2 ovos em cada cavidade. Asse por 10 minutos, ou até que os ovos estejam firmes como você gosta.

Esfarele o fetta por cima e espalhe salsa fresca. Sirva imediatamente com fatias de sourdough integral tostadas. 5. Frittatas individuais Ingredientes: 1 maço de acelga



400g de ricota fresca com baixo teor de gordura



100g de queijo feta com baixo teor de gordura



5 ovos



1/3 xícara de tomates semi-secos com baixo teor de gordura picados



1 colher de sopa de endro picado



2 colheres de chá de casca de limão ralada finamente



2 dentes de alho amassados Passo a passo: Pré-aqueça o forno a 180 °C. Forre 6 forminhas grandes para muffins com papel manteiga antiaderente.

Puxe a parte verde folhosa dos talos da acelga. Lave e sacuda para secar, depois leve ao micro-ondas ou refogue até murchar. Esfrie, esprema a água e pique.

Misture a ricota, o queijo feta e os ovos com batedores elétricos. Misture os ingredientes restantes.

Divida entre as forminhas de muffin e asse por 30 minutos. Sirva em temperatura ambiente. Entre 1997 e 2023, a produção brasileira de ovos quadruplicou no Brasil Crédito: Samuel Setubal Dia do Ovo: produção e futuro do ovo no Brasil A produção de ovos no Brasil deve atingir 56,9 bilhões de unidades até o final do ano, um aumento de 8,5% em relação a 2023, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A associação observa que o consumo no país também aumentará em 8,5%, chegando a 263 ovos per capita, seu nível mais alto até agora.

Exportações em declínio

Embora a produção de ovos do país possa estar crescendo, suas exportações caíram este ano e a ABPA prevê que elas cairão para 20.000 toneladas métricas (MT) até o final do ano, uma queda de 20%. Este declínio segue um pico nas exportações para uma alta recorde em 2023. Comentando a queda, Ricardo Santin, presidente da ABPA, disse: “Tivemos um primeiro semestre com demanda relativamente forte no mercado interno, o que reduziu a necessidade de exportação do setor”. Quinto maior produtor de ovos do mundo

Entre 1997 e 2023, a produção brasileira de ovos quadruplicou, tornando-se o quinto maior produtor mundial. No mesmo período, o consumo per capita no país aumentou de 82 ovos por ano para 242.