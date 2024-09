Cometa do Século hoje (27/09); que horas será e como assistir

Cometa C/2023 A3 hoje (27/09): saiba tudo sobre o famoso cometa do século Crédito: iStock / solarseven

O cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) foi descoberto em janeiro de 2023 e tem gerado bastante expectativa entre astrônomos. Ele alcançará seu periélio (ponto mais próximo do Sol) hoje, sexta-feira, 27 de setembro de 2024 (27/09/24), a uma distância de 58,6 milhões de km. No Brasil, o "cometa do século" poderá ser visível a olho nu (você pode ver online também), pois na fase de periélio a visibilidade é melhor no Hemisfério Sul. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Porém, segundo informações do Universe Today, site de pesquisas astronômicas, o ponto mais próximo da Terra será em 12 de outubro de 2024, quando estará a 0,47 unidades astronômicas (UA) da Terra, cerca de 70 milhões de km. Assim, será mais visível no Hemisfério Norte.

Cometa do Século hoje: saiba que horas será e como assistir Acredita-se que o cometa possa atingir uma magnitude visual de cerca de 4 a 5, o que o torna visível a olho nu em locais com pouca poluição luminosa. No entanto, em áreas urbanas, é recomendado o uso de binóculos ou telescópios amadores para uma observação mais nítida.

Nas madrugadas, após a meia-noite e antes do amanhecer, é o período mais indicado para observá-lo. Nessa fase, ele estará no céu oriental (leste), gradualmente subindo até o amanhecer. Além disso, o cometa estará passando pela constelação de Leão, o que facilita sua localização.

Conforme o site Universe Today, a visibilidade dependerá das condições atmosféricas, como a ausência de nuvens, baixa umidade, e o menor impacto da poluição luminosa. O ideal é procurar por lugares afastados de centros urbanos.



Cometa do Século hoje: como assistir online Para quem não puder assistir ao fenômeno a olho nu, também há a opção de assistir pelo canal no YouTube do Mistérios do Espaço, que vai transmitir ao vivo às 3h30 desta sexta-feira, 27.

Dicas para observação: - Escolha um local com pouca poluição luminosa.

- Leve binóculos ou um telescópio para uma visualização mais clara. - Verifique a previsão do tempo para garantir céu limpo.

Cometa C/2023 A3: tudo sobre o famoso Cometa do Século O cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) foi descoberto em janeiro de 2023 de forma independente por dois observatórios: o Tsuchinshan (Observatório da Montanha Púrpura, na China) e o projeto ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), no Havaí.

Esse cometa é um objeto interestelar que tem gerado bastante expectativa devido ao seu brilho e sua trajetória próxima à Terra.

De acordo com informações da Associação Astronômica Britânica (BAA), o cometa segue uma órbita elíptica com um período orbital muito longo, o que significa que ele só volta aos arredores do Sistema Solar interno após milhares de anos. "Cometa do século" passa pela terra e começa a ser visível a olho nu no Brasil a partir de hoje, 26; confira dicas para observá-lo Crédito: Pexels / Neale LaSalle