Cometa do século poderá ser visto; veja quando, como assistir e mais

O “Cometa do Século” , como também é conhecido o corpo celeste, deve trazer um brilho tão intenso como o do cometa Hale-Bopp, que passou pela Terra em 1997 e foi um dos mais brilhantes da segunda metade do século XX.

O corpo celeste atinge seu ponto mais próximo do Sol em 27 de setembro e o período de melhor observação deve ocorrer em 12 de outubro, conforme ele se aproxima da Terra (caso ele não se desintegre antes). Ele deve estar mais brilhante que a maioria das estrelas no céu .

Neste momento, o cometa ainda está próximo do Sol, o que o torna difícil de ser observado, especialmente a olho nu. Mas a partir de 15 de setembro ele deverá ficar melhor visível no Hemisfério Sul.

Como assistir ao “Cometa do Século”?

Utilizando pequenos telescópios ou binóculos, é possível obter uma boa visão mesmo em locais com muita luz, como capitais e grandes centros urbanos. Lugares afastados da iluminação urbana podem melhorar a observação.

Alguns aplicativos de observação astronômica podem auxiliar, como Star Walk 2 ou Sky Tonight. Essas plataformas ajudam a identificar corpos celestes. Basta pesquisar o nome do cometa e buscar na direção leste do céu, durante a madrugada, pouco antes do nascer do sol.