Mozart ‘lança’ composição inédita em ópera da Alemanha; escute

O manuscrito é atribuído à adolescência do artista e foi encontrado no acervo de biblioteca alemã de Leipzig; confira a reprodução de Mozart a seguir

Uma composição de 12 minutos atribuída a Wolfgang Amadeus Mozart foi encontrada no acervo das Bibliotecas Municipais de Leipzig, na Alemanha. Acredita-se que o manuscrito tenha sido criado em meados de 1760, durante a adolescência do artista.

A descoberta do documento aconteceu durante pesquisas para a nova edição do Catálogo Köchel, elaborado pela Fundação Internacional Mozarteum de Salzburgo. A obra, um inventário da produção de Mozart, é considerada uma referência.

De acordo com declaração das Bibliotecas de Leipzig, onde a composição foi encontrada, o manuscrito é na verdade uma cópia do original, reproduzida por volta de 1780, possivelmente feita pela irmã do próprio compositor. A peça consiste em sete movimentos em miniatura para trio de cordas.