Aranha violinista: saiba riscos da espécie que matou jovem de 23 anos

Um jovem de 23 anos morreu em Bari, Puglia, na Itália, após ter sido picado por uma aranha-violinista, enquanto trabalhava no campo na província de Lecce. O caso aconteceu no dia 13 de julho, mas só foi divulgado pela Ansa, agência de notícias italiana, no último sábado, dia 17 de agosto.

Um dos principais perigos é a necrose cutânea, que segundo o site da National Geographic Brasil, pode ocorrer ao redor da área afetada, começando com uma pequena mancha vermelha e evoluindo para uma úlcera dolorosa com necrose central ao longo dos dias.

A aranha violinista, conforme o site da National Geographic Brasil, é nativa de regiões temperadas e tropicais . No Brasil, ela é comum em várias regiões, principalmente no Sul e Sudeste, onde o clima é mais favorável ao seu desenvolvimento.

Essas aranhas preferem ambientes quentes, secos e escuros, o que faz com que sejam encontradas frequentemente dentro de casas, especialmente em lugares pouco movimentados, como sótãos, atrás de móveis, em pilhas de roupas ou sapatos, e em garagens.

Elas são aranhas noturnas e reclusas. Durante o dia, tendem a se esconder em locais protegidos e, à noite, saem para caçar pequenos insetos. Seu comportamento discreto contribui para que, muitas vezes, passem despercebidas dentro das residências.

Além do Brasil, a aranha violinista pode ser encontrada em diversas partes do mundo, como nos Estados Unidos (especialmente no Centro-Oeste), na Europa e em outras regiões da América do Sul.