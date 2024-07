César Lattes: físico brasileiro faria 100 anos neste 11 de julho

Google celebra o centésimo aniversário do físico que nomeia a plataforma de currículos científicos e acadêmicos no Brasil. Conheça o brasileiro que quase ganhou o Nobel

O físico brasileiro César Lattes é o homenageado nesta quinta-feira, 11. A página inicial do Google comemora o centésimo aniversário do cientista, que dá nome à plataforma Lattes. Ele estudou física de partículas e fez campanhas para a valorização da ciência no País.

César nasceu em Curitiba em 11 de julho de 1924. Formou-se em Física na Universidade de São Paulo, com apenas 19 anos. Então, ele começou a estudar os raios cósmicos radiações de alta energia vindas do espaço e que atingem a Terra todos os dias .

César Lattes nunca recebeu o Prêmio Nobel de Física

No início da sua pesquisa, Lattes suspeitou que adicionando boro em placas fotográficas, o processo das partículas se decompondo seria visto melhor. E sua ideia estava tão certa, que ele foi capaz de ver cada próton envolvido na reação.