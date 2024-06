Dia Mundial do Vinho Rosé: conheça a produção e saiba qual escolher

Conheça o vinho rosé e saiba como escolher o ideal para cada momento Crédito: Dennis Vinther/Unplash

Com o destaque do Brasil no consumo de vinhos — um aumento de 11,6% em 2023, comparado ao ano anterior* —, a curiosidade sobre a bebida que conquista o paladar do brasileiro pode se voltar a um de seus tipos: o vinho rosé. A cor rosada apresenta alternativas, como tons de laranja pálido ou pêssego, além de um roxo vívido. As diferenças dependem das variedades de uvas utilizadas e das técnicas usadas na vinificação, segundo informe da Wine International Association (WIA). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na quarta sexta-feira de junho, o rosé ganha destaque com uma data própria: o Dia Mundial do Vinho Rosé. Em 2024, as celebrações acontecem no dia 28 de junho.

Quer saber mais sobre a bebida? Confira suas técnicas de produção e os alimentos que harmonizam com o rosé. De Galvão Bueno a Jay-Z: VEJA 8 famosos com sua própria marca de vinho

Vinho rosé: origem da data Acredita-se que a data foi escolhida pela francesa Valérie Rousselle, proprietária dos Châteaux Roubine e Sainte Béatrice, em Provença, na França. A cidade é conhecida pela popularização do vinho rosé.

Começando em 22 de junho de 2018, toda quarta sexta-feira do mês de junho se tornou um dia para celebrar a produção do rosé ao redor do mundo. Vinho rosé: como é produzido? “Existem três métodos de produção”, esclarece a colunista do OP + Marbênia Gonçalves, sommelière de vinhos e cerveja pela Associação Brasileira de Sommelier e Association de la Sommellerie Internationale (ASI). “O enólogo escolhe de acordo com o estilo de rosé que ele quer produzir”. Isso inclui, destaca Marbênia, “desde os mais jovens e prontos para beber, até os estilos de rosé que permitem uma guarda e envelhecimento”. Conheça os três métodos de produção do rosé, explicados pela sommelière. Vinho rosé: prensa direta O produtor prensa a uva tinta, e o mosto (suco) da uva terá um contato limitado com a pele, por volta de 1 a 4 horas, gerando vinhos de cores mais claras. Em seguida, este mosto passa pela fermentação, gerando vinhos de cores mais claras. Vinho rosé: signé ou sangria No processo há uma maceração curta, na qual as uvas tintas são esmagadas e deixadas macerando para extrair sabor e cor. Por volta de 12 a 16 horas, a casca da uva é excluída e se deve fermentar à baixa temperatura

Vinho rosé: corte (ou blend, assemblage ou lotação) Neste caso há uma mistura de um vinho branco com um vinho tinto. O processo ainda é muito usado na produção dos Champagnes Rosés. Vinho rosé: seco ou doce? “A diferença está no teor de açúcar do vinho”, começa Marbênia. “Na legislação brasileira, o vinho seco tem até quatro gramas de açúcar por litro de vinho, e o vinho doce ou suave tem de 25,1 até 80 gramas de açúcar por litro” No vinho doce, considera a sommelière, a percepção do açúcar residual é considerável. “O teor de açúcar será definido pelo enólogo na produção do vinho. O açúcar residual de um vinho doce é uma escolha do estilo do vinho que se quer produzir, é o açúcar natural da uva”, completa.