Aurora boreal: qual foi o 1º registro feito pela humanidade?

Ao longo da história, os humanos têm olhado com admiração para a maravilha astronômica que é a aurora boreal. Nós nos perguntamos o que é e contamos histórias sobre as luzes que brilhavam acima.

As partículas colidem com os átomos e moléculas da ionosfera da Terra, liberando energia que brilha visivelmente. A aurora pode assumir diferentes formas (arcos, listras, cortinas) e cores (verde, vermelho, roxo) dependendo de quais átomos o vento solar colide.

Quando o vento solar cria um fluxo de partículas carregadas – prótons e elétrons – que colidem com a atmosfera da Terra, ele cria as luzes do norte.

Aurora Boreal: como poderia ter sido o primeiro avistamento

Van der Sluijs e Hayakawa encontraram uma passagem, em um antigo texto chinês, chamada Os Anais do Bambu, ou Zhushu Jinian em mandarim, que fazia referência a essas cores.

A passagem, datada do século IV a.C., descreveu uma “luz de cinco cores” na parte norte do céu que pode ter ocorrido no final do reinado do Rei Zhao da dinastia Zhou.

Embora os pesquisadores não possam apontar uma data exata com certeza, eles arriscam que os chineses viram os fenômenos geomagnéticos no ano 977 ou 957 a.C.

O polo magnético norte da Terra, naquela época, era conhecido por ter sido inclinado para o lado asiático em meados do século X a.C., mais perto da China central em cerca de 15 graus do que atualmente.

Este seria o primeiro registro datável de uma aurora conhecido em qualquer lugar do mundo. A descoberta ocorre apenas dois anos após a do detentor anterior desta distinção – vários registros de auroras candidatas inscritas em tábuas cuneiformes por astrônomos assírios no período de 679-655 a.C.