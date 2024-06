Hobbyhorsing: conheça o esporte inusitado com cavalinhos de madeira

A prática viralizou entre os internautas, com vídeos que chegaram a mais de 49 milhões de visualizações no TikTok; entenda como o hobbyhorsing funciona

Em seu perfil no TikTok, com mais de 3,5 milhões de curtidas, a garota da Chéquia compartilha o seu dia a dia como praticante de um esporte inusitado, cujo elemento principal são os cavalinhos de madeira (“hobbyhorses”, em inglês) e a reprodução de movimentos equestres.

A Finlândia, que se autodescreve como a responsável pelas origens do esporte, também é sede do Campeonato Finlandês de Hobbyhorse. A disputa completa 11 anos de existência em 2024 e recebe participantes ao redor do mundo.

A popularidade do hobbyhorsing foi alcançada na década de 2010, culminando na produção do documentário “Hobbyhorse Revolution”, dirigido pela cineasta indicada ao Oscar, Selma Vilhunen.

A relação entre os cavalos de madeira, considerados objetos lúdicos no desenvolvimento infantil, e o esporte possui uma origem incerta. Enquanto a associação finlandesa declara que a prática começou ainda durante o século XIX no país, outras fontes indicam uma base recente, no início do século XXI.

As gravações variam entre esquetes de humor que criticam o esporte e perfis de usuários que relatam o seu dia a dia de treinamento. A tiktoker Anna, citada no início da matéria, é uma das mais recomendadas pelo aplicativo, com 18,6 mil seguidores e 3,6 milhões de curtidas.

Hobbyhorsing no mercado brasileiro



No Brasil, um ateliê dedicado à fabricação de cavalos de madeira artesanais é mantido desde 2019 em Coronel Fabriciano, no interior de Minas Gerais. O espaço, chamado "Hobbyhorses Brasil", realiza entregas em todo o País, com preços que variam de R$ 230 a R$ 590 em seu site oficial.

A produção inicial, centrada em cavalinhos para lembranças de aniversário infantil, acabou se expandindo após a popularização dos "hobbyhorses".

"Todas as modalidades do esporte equestre são exploradas. Quanto mais mais perfeitas forem as manobras do conjunto, maior é a pontuação do competidor! Esses cavalos recebem nomes, medalhas e até uma rede social própria para exibir sua rotina e evolução", explica a proprietária, Aline Prata.

A profissional relata uma presença majoritariamente feminina, composta por adolescentes, mas crianças e adultos também entram na lista de compradores.

"Com a nossa produção de cavalos, no Brasil o esporte tem crescido muito", reflete, orgulhosa. "Vemos essa meninada criando um círculo de amizade e se exercitando! É demais!".

Hobbyhorsing: produção artesanal e brasileira

O ateliê atualmente se dedica à fabricação de cavalos e seus acessórios, incluindo o planejamento do modelo a ser produzido e seu material. "Criamos seu design, fazemos o corte dos tecidos, costuramos à máquina as partes que precisam de maior reforço e manualmente as partes de acabamento. Depois segue para o enchimento e, por fim, o acabamento externo", diz Aline.

Cada peça leva, em média, de 5 a 18 horas de trabalho contínuo da equipe para ser produzida, variando de modelo a modelo: "Um cavalo, por exemplo, que é feito em cinco horas de produção da nossa equipe, custa até 50% a menos que um cavalo que demoramos 10 horas para produzir".

Hobbyhorsing: carinho dos clientes e união da comunidade

Ainda em seus primeiros "galopes" no Brasil, a novidade do hobbyhorsing abre espaço para uma comunidade próxima, em que competições amadoras acontecem nas próprias redes sociais ou nos bairros das atletas mirins.

"A prática do esporte no País, de forma amadora, tem crescido rapidamente. Muitas crianças e adolescentes sonham em um dia participar de uma competição de verdade, eles treinam muito para isso, e pequenas competições, inclusive, acontecem entre eles", relata Aline.

"Amamos muito todos os nossos clientes. A maioria já comprou repetidamente com a gente, e recebemos um carinho muito especial quando atendemos a cada um", completa.

O desejo da proprietária daqui para frente? Emanar todo o carinho recebido de volta com a sua produção e assistir à empolgação dos clientes com o crescimento do hobbyhorsing no Brasil.