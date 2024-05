Confira finalistas de concurso que elege a foto de pet mais engraçada do mundo em 2024

Finalista para foto de pet mais engraçada Crédito: Reprodução/Comedy Pets

O "Comedy Pet Photo Awards" é uma competição que seleciona e premia anualmente as fotos mais engraçadas de animais domésticos (pets). Em 2024, a premiação celebra sua quinta edição e já conta com os 30 finalistas para a disputa. A foto vencedora deve ser anunciada no dia 6 junho, mas os finalistas já garantem um show a parte de alegria, risadas e bom-humor. Dentre todos os selecionados é possível encontrar as mais diversas poses e expressões realizadas por cães, gatos, cavalos, um hamster e até mesmo uma tartaruga. Os animais competem por um prêmio de 100 libras, o equivalente a R$ 645 aproximadamente, pela cotação desta quarta-feira, 15 de maio. Finalista para foto de pet mais engraçada Crédito: Reprodução/Comedy Pets

Concurso elege a foto de pet mais engraçada do mundo em 2024 A ideia de uma competição para premiar os bichos surgiu depois que os amigos fotógrafos Paul Joynson-Hicks e Tom Sulam idealizaram uma competição sobre fotos engraçadas da vida selvagem, área da fotografia de interesse de ambos. A criação foi um sucesso, fazendo com que os amigos expandissem o conceito para os animais de estimação e desde a criação do concurso, os registros enviados fazem o coração da banca de jurados, e também do público, ser inundado de alegria ao testemunharem os registros mais inusitados e cômicos de inúmeros pets. Finalista para foto de pet mais engraçada Crédito: Reprodução/Comedy Pets