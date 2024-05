Autocervejaria: condição faz juiz absolver homem que dirigiu alcoolizado

Síndrome da Autocervejaria: o que é?

Lisa Florin, bióloga clínica do hospital belga AZ Sint-Lucas, disse que as pessoas com ABS (sigla da síndrome de autocervejaria) produzem o mesmo tipo de álcool encontrado nas bebidas alcoólicas, mas que os efeitos são apresentados de maneira mais leve, apesar da pessoa poder ficar cambaleante, com a fala arrastada e em estado de confusão.

Florin também declarou que as pessoas não nascem com a condição, e que geralmente é desenvolvida quando a pessoa já apresenta outra doença intestinal.

