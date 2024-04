Cavalos abandonados ajudam crianças, idosos e detentos no ES

Cavalos abandonados fazem parte de projeto de equoterapia e ajudam crianças, detentos e idosos Crédito: Reprodução/SEJUS

Um projeto de equoterapia vem chamando a atenção e já recebeu até prêmio internacional. O trabalho atua com cavalos abandonados na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes). Os detentos cuidam dos animais e os bichos ajudam as crianças atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), e os idosos. As sessões estão localizadas em Viana, Espírito Santo — a cerca de 25 km de Vitória, e começaram em 2014. Desde então, o projeto já impactou a vida de várias pessoas. Cavalos abandonados ajudam população: como funciona o projeto? A diretora da unidade prisional, Leizielle Marçal Dionízio, em entrevista para Folha Vitória, descreve que o projeto tem três principais objetivos sociais: ajudar as crianças da Apae, qualificar os presos na interação com os bichos e resgatar os cavalos encontrados em vias públicas.

“Quando iniciamos o projeto, foi difícil de conseguir autorização porque até mesmo os juízes tinham medo de como os presos iriam atuar com as crianças. Mas seguimos nesses anos sem nenhuma intercorrência”, explica. Aproximadamente, 102 crianças são atendidas ao longo do ano. Cavalos abandonados ajudam população: presos passam por curso preparatório Leizielle afirma que o projeto também ajuda os detentos, que apresentam mudanças comportamentais, e reflete em baixa reincidência criminal. Os presos que atuam no projeto estão no regime semiaberto e são considerados de baixa periculosidade.

Os detentos passam por treinamentos e cursos de qualificação para apender a lidar com os cavalos. Dentre as formações, estão doma, rédea, selagem, montaria e tratador, disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). GO: Casal é investigado por maus-tratos após usar cavalos em chá revelação; ENTENDA “Temos presos que são qualificados e já foram contratados para realizarem o trabalho pela Apae”, afirma Dionízio.

Cavalos abandonados ajudam população: mãe percebe melhora Ingrid Gomes Rodrigues, mãe do pequeno João Lucas Rodrigues da Silva, de 8 anos, afirma que tem percebido mudanças positivas em seu filho com as sessões na Penitenciária Agrícola de Viana. “João mudou muito de comportamento após começar a fazer o tratamento com a equoterapia. Antes das sessões, ele não sabia perder, não entendia o significado de 'não' e tudo isso foi trabalhado”, conta à Folha Vitória. Cavalos abandonados ajudam população: o que é equoterapia? A equoterapia é um método terapêutico que estimula o desenvolvimento físico e mental de seus praticantes. O processo acontece através do contato com cavalos, trabalhando a prática de sociabilidade, cuidado e desenvoltura.