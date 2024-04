Livro em Harvard terá encadernação de pele humana retirada; entenda

O primeiro dono da obra, feita no século XIX, utilizou a pele de uma paciente morta, possivelmente sem o consentimento prévio da mulher; entenda caso

A biblioteca de Harvard anunciou no final de março a remoção da pele humana que fazia parte da encadernação de um exemplar do livro “Des destinées de l'âme” (“Os Destinos da Alma”, em português), publicado por Arsène Houssaye em 1879.

A decisão foi motivada pelas recomendações do “Relatório do Comitê Diretor da Universidade de Harvard sobre Restos Humanos em Coleções de Museus Universitários”, realizado em 2022. A revisão concluiu que os restos mortais não deveriam permanecer no espaço.

O conteúdo do livro é descrito pela universidade como “uma meditação sobre a alma e a vida após a morte”. Acredita-se que seu primeiro proprietário, o médico e bibliófilo francês Ludovic Bouland, encadernou o livro com a pele que retirou sem consentimento do corpo de uma paciente falecida em um hospital onde trabalhou como estudante de medicina.