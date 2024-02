Aos 83 anos, moradora do Brooklyn usa apenas verde por duas décadas

A “Senhora de Verde” é artista e produz aquarelas minúsculas. Elisabeth trabalha há décadas criando estampas pintadas à mão para os principais designers e fabricantes de roupas, segundo o jornal The New York Times.

Mais de 400 mil pessoas acompanham o dia a dia de Elisabeth Sweetheart, 83, em sua rede social. Para os internautas, a nova-iorquina, moradora do Brooklyn, é conhecida como “The Green Lady” e atrai os olhares por seu estilo fora do comum: há mais de 20 anos, Sweetheart usa apenas a cor verde para se vestir.

O carinho pela cor é tanto que Elisabeth já chegou a considerar pintar o cachorro da família, Dylan, de verde. A ideia não foi bem aceita por seu filho, Sam Eaton, e o pet permaneceu com sua pelagem original.

“Se você pesquisar no Google ‘green lady’ e ‘Brooklyn’, encontrará a Estátua da Liberdade e minha mãe”, diz Eaton ao veículo de comunicação estadunidense. O herdeiro mora no andar de cima, ao lado de Elisabeth.

Moradora do Brooklyn usa apenas verde: fotos com fãs



Em seu perfil no Instagram, Elisabeth compartilha artes feitas por seus seguidores, além de cliques com os curiosos no metrô F, em Nova York.

“No meu caminho para o dentista e de volta conheci pessoas realmente maravilhosas. (...) Tenha um dia incrível e ensolarado e muito amor e abraços”, escreveu a moradora do Brooklyn ao apresentar fotos com os fãs.

Desde o artigo publicado no The New York Times em 2015, Elisabeth parece não deixar o mundo virtual de lado. Hoje, aos 83 anos, possui uma conta no site Cameo. O produto é responsável por apresentar gravações de vídeos especiais feitos por famosos para fãs ou pessoas interessadas.