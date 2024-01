Caso encerrado? Avião de Amelia Earhart pode ter sido encontrado

Aviadora desapareceu ao lado de sua aeronave há quase 90 anos, mas empresa afirma ter encontrado destroços no mar; entenda caso Amelia Earhart

Pioneira na aviação, Amelia Earhart recebeu destaque como a primeira mulher a voar sozinha através do Oceano Atlântico, sem paradas. Mas o desaparecimento da norte-americana e sua aeronave, cinco anos depois de sua conquista inicial, consolidaram a sua fama.

Antes de seu sumiço, Earhart pretendia estabelecer um novo recorde: ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo. E foi na tentativa de completar essa empreitada que a aviadora desapareceu no Oceano Pacífico em 1937.

Há quase 87 anos, a falta de destroços do avião estimulou diversas teorias sobre o paradeiro de Amelia. Agora, uma equipe sediada em Charleston, Carolina do Sul, intitulada Deep Sea Vision, afirmou ter capturado uma imagem sonar parecida com a aeronave Lockheed 10-E Electra de Earhart.