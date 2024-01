Youtuber de direita e filho de guerrilheiro se casam na Colômbia

Apesar de posturas ideológicas diferentes, o casal conviveu durante a pandemia e acabou se apaixonando, com figuras da direita e da esquerda no casamento

O relacionamento acontece anos depois de um Acordo de Paz entre o governo colombiano do presidente Juan Manuel Santos e as Forças Armadas Revolucionárias (Farc) da Colômbia.

A cerimônia recebeu o apoio do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez e do pastor Alape, ex-líder guerrilheiro. Na lista de convidados da união, ao redor de 100 pessoas, políticos da direita e da esquerda, empresários e ex-combatentes das Farc podiam ser encontrados, lado a lado.

Seria a história de Romeu e Julieta com um final feliz? A influenciadora Catalina Suárez, conhecida por seu conteúdo de direita na Colômbia , e Jorge Ernesto Suárez, filho do falecido comandante das Farc, Mono Jojoy, se casaram após um ano de relacionamento.

O documento, assinado em 2016, dividiu o país entre aqueles que concordavam com a ação e outra parte da população, que se recusava a apoiar o ingresso de guerrilheiros das Farc na vida civil. Catalina estava do lado do ‘não’, enquanto Jorge, seu futuro esposo e na época também guerrilheiro, torcia por um resultado positivo.



“Eu esperava que a Colômbia apoiasse a paz. Ficamos muito entusiasmados quando os estudantes saíram às ruas para apoiar os acordos, alguns até foram aos acampamentos onde estávamos e foram realizadas vigílias pela Paz com a sociedade civil, com a Igreja e com a ONU”, relatou Jorge ao portal da BBC.

Para Catalina, a possível impunidade do alto comando das Farc impedia que visse o acordo com bons olhos.

Youtuber de direita e filho de guerrilheiro se casam: primeiro encontro

Como filho de um dos principais guerrilheiros das Farc, conhecido como “Mono Jojoy”, a vida de Jorge seguiu inicialmente com o auxílio de uma família adotiva conhecida por seu pai, até que o jovem, aos 16 anos, decidiu se unir ao grupo.

Em seu primeiro encontro com Catalina, o ex-guerrilheiro foi sincero sobre as suas origens, mas os dois mantiveram seus encontros casuais.