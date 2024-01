Colômbia em alerta por 21 incêndios florestais em meio a calor recorde

A Colômbia sofre nos últimos meses com fortes incêndios florestais devido ao calor extremo e às secas resultantes do El Niño, que vão se prolongar até junho, segundo os prognósticos, agravados pelo aquecimento global.

Segundo a UNGRD, o departamento com maior incidência é Cundinamarca (centro) - da qual Bogotá também é capital -, com incêndios em mais de cinco municípios. Em Nemocón, bombeiros trabalham em três frentes, constatou a AFP.

Nove municípios do norte, do centro e do leste do país registraram, na terça-feira, temperaturas recorde de até 40,4ºC.

A autoridade climática Ideam mantém sob alerta de incêndio 883 dos 1.101 municípios colombianos, mais da metade (586) em alerta vermelho.