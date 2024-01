Irã diz que colocou em órbita cápsula capaz de levar seres vivos ao espaço

O Irã anunciou nesta quarta-feira, 6, que colocou em órbita com sucesso uma cápsula capaz de carregar seres vivos. O lançamento simboliza uma nova etapa no programa aeroespacial iraniano, que pretende realizar missões humanas nos próximos anos e tem gerado preocupação entre as potências ocidentais.

"Após uma década de pausa, a nova cápsula vital do nosso país foi lançada com sucesso a uma altura de 130 km com um lançador fabricado localmente", afirmou a ministra das Telecomunicações, Issa Zarepour, citada pela agência oficial Irna.

A cápsula de 500 kg foi transportada por um lançador de nova geração denominado Salman, desenvolvido com o objetivo de enviar astronautas ao espaço. Não foi divulgado se o dispositivo enviado continha seres vivos.