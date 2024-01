Voo 375: o que é fato no filme que estreia hoje, 7

Filme Voo 375: Veja o que é fato no longa Crédito: Reprodução/ Youtube / Ingresso.com

O filme 'Sequestro do Voo 375' conta a história de um episódio quase esquecido que ocorreu no Brasil na década de 1980: o dia em que um desempregado tentou jogar um Boeing com mais de um centena de passageiros contra o Palácio do Planalto. Agora, são contados detalhes do episódio em um filme que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (7/12), e tem como uma das produtoras a Star Original Productions, da Disney. O longa-metragem foi realizado com base nas pesquisas do jornalista Constâncio Viana Coutinho. A obra apresenta cronologicamente o dia em que o maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição, de 28 anos, resolveu sequestrar um avião Boeing 737 que tinha como destino o Rio de Janeiro e jogá-lo no Palácio do Planalto, em Brasília.

O voo em questão era o Vasp 375, que partiu de Porto Velho, em Rondônia, com destino ao Rio de Janeiro após quatro escalas: Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Raimundo queria atingir o então presidente da República, José Sarney, a quem culpava pela crise econômica terrível em que o País se encontrava pós-ditadura militar. Filme 'Voo 375': Veja o que é fato no longa

O caso retratado aconteceu no dia 29 de setembro de 1988. Há 35 anos, Raimundo Nonato — personagem do ator Jorge Paz — havia sido demitido do seu emprego de tratorista e estava sem perspectiva de futuro em um Brasil marcado pela hiperinflação. Então, ele sequestrou um avião da Vasp, a extinta companhia aérea estatal paulista, com destino ao Rio de Janeiro. De acordo com registros da época, o voo 375 da Vasp levava 135 passageiros e 8 tripulantes.

Voo 375: o sequestro do avião Munido de um revólver calibre 32, ele passou pela segurança do Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, e embarcou no voo. Na época, ainda não havia detectores de metais e raio-x como procedimentos de segurança obrigatórios em voos nacionais. Pouco depois da decolagem, quando a tripulação começou a servir os lanches para os passageiros, Nonato sacou a arma e atirou contra a porta da cabine para tentar cumprir seu objetivo: mudar a rota para Brasília, para se vingar das promessas não cumpridas pelo então presidente. Voo 375: atuação corajosa do piloto

A missão felizmente não teve um final trágico pela atuação corajosa do piloto Fernando Murilo Lima e Silva — personagem do ator Danilo Grangheia —, que fez manobras arriscadas com a aeronave até pousar com segurança em Goiânia.