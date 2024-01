Peru, chester e tender: qual a diferença entre as carnes?

O Natal está chegando e a ceia é um dos momentos mais aguardados da noite, principalmente os pratos com carnes natalinas; confira as diferenças entre elas

A ceia de Natal é um dos momentos mais aguardados no fim de ano. Além de proporcionar encontros e reencontros entre familiares e amigos, a ocasião é marcada por deliciosos pratos clássicos natalinos, que variam entre salgado e doce, ou na mistura de ambos.

Entre as principais receitas tradicionais servidas no dia, destacam-se o peru assado, o arroz à grega, o salpicão, o chester, a farofa com frutas secas, a rabanada, o tender, e claro, o alvo das piadas dos tiozões, o pavê.

Mas uma dúvida é trazida, qual a principal diferença entre as carnes do natal: o peru, o chester e o tender? O POVO explica.