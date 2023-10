Uísque 'mais caro do mundo' vai a leilão com valor estimado em R$ 7,3 milhões

Uísque "mais caro do mundo" vai a leilão por um valor estimado de R$ 7,3 milhões em Londres Crédito: Mathilde BELLENGER / AFP

Uma garrafa do uísque single malt escocês, The Macallan 1926, conhecido por ser um dos mais procurados do mundo, será leiloada em novembro na Inglaterra e deve chegar a um valor estimado de 1,2 milhão de libras esterlinas, o equivalente a R$ 7,3 milhões. O leilão será realizado pela casa de Sotheby's, conhecida por fazer grandes leilões de itens raros.

Por que o uísque Macallan 1926 é tão raro?

Conhecido como o uísque escocês mais procurado, o Macallan 1926 passou 60 anos envelhecendo em barris de xerez, e só 40 garrafas foram produzidas em 1986. Com diferentes rótulos comemorativos, essas garrafas não foram à venda, e algumas delas foram dadas de presente para grandes clientes da marca.

Segundo a BBC, essa é a primeira garrafa desse barril específico que será vendida, 97 anos depois que o uísque foi destilado.

Dos 40 recipientes engarrafados, 14 foram decoradas com um rótulo ícone “Fino e Raro”, 12 tiveram a assinatura do artista pop Peter Blake e outras 12 foram produzidas pelo artista italiano Valerio Adami. As duas restantes, no entanto, não foram rotuladas, sendo uma delas pintada a mão por um artista irlandês chamado Michael Dillon.

Outros uísques Macallan 1926 já foram leiloados por valores exorbitantes

Algumas dessas garrafas já foram a leilão, e chegaram a valores exorbitantes. Em 2019, a garrafa do Macallan 1926 “Fino e Raro” foi leiloada por um valor recorde de R$9,2 milhões.