Homem finge 20 ataques cardíacos em restaurantes para não pagar conta

Ao ser abordado por um funcionário, Aidas J., que recebeu o apelido de “ El Gastrojeta ”, comunicou que precisava voltar para o seu hotel para recuperar a carteira. Em seguida, afirmou estar “indisposto” e se jogou no chão.

O golpista foi preso pela polícia local em novembro de 2022 e voltou à prisão mais uma vez em setembro de 2023 após provar uma paella de marisco e dois whiskies no restaurante El Buen Comer. A conta não paga, segundo o jornal espanhol 20 minutos, foi de €34,85 (cerca de R$ 181).

“Foi muito teatral, ele fingiu desmaiar e caiu no chão”, disse Moisés Doménech, dono do restaurante, ao portal US Sun.

Cirurgiã plástica perde licença ao transmitir operações no TikTok; ENTENDA

Homem finge 20 ataques cardíacos: pratos escolhidos pelo ‘Gastrojeta’

Os pedidos do “Gastrojeta” nos estabelecimentos de luxo incluíam arroz e lagosta, normalmente acompanhados por whisky e uma salada russa. Este último prato, de acordo com informe policial ao jornal espanhol, parece ser um de seus preferidos.

Segundo o policial que já prendeu Aidas quatro vezes, o lituano costuma sorrir ao ver as autoridades chegarem e nunca perdia a calma, pois “se vê impune”.

O golpista foi detido por 42 dias, considerando que cada conta nos restaurantes variava entre €13 e € 60 (entre R$ 69 e R$ 319).