Setor privado dos EUA cria 89 mil empregos em setembro, afirma ADP

O setor privado dos Estados Unidos criou 89 mil empregos em setembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 4, pela ADP. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de geração de 140 mil postos de trabalho no mês passado. Já o número de empregos criados em agosto foi levemente revisado para cima, de 177 mil a 180 mil. A pesquisa da ADP, que adotou nova metodologia no ano passado, também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 5,9% em setembro. Na sexta-feira (6), os EUA divulgam seu relatório oficial de emprego, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.