Árvore de 200 anos, do filme Robin Hood, é cortada por adolescente

A ação levou a uma enorme revolta local, provocando indignação da população, personalidades e representantes do governo.

A principal árvore do Reino Unido, a Sycamore Gap, foi cortada ao meio por um adolescente . Logo após o ato de vandalismo, o garoto foi capturado pela polícia local. Após ser notificado, sua fiança foi paga e ele foi liberado logo em seguida . A polícia segue investigando o caso.

Sycamore Gap ganhou uma maior popularidade em 1991, quando apareceu no filme "Robin Hood: Príncipe dos Ladrões". Em 2016, recebeu o título de Árvore Inglesa do Ano, dado pela instituição Woodland Trust, além de ser um ponto turístico da região.

Famosa árvore cortada no Reino Unido: "guerra contra a natureza"

“Vejo isso apenas como parte de um ambiente hostil muito mais amplo em relação ao mundo. O ataque à Sycamore Gap faz parte da guerra contra a natureza no Reino Unido”, disse ao portal da BBC o ecologista e escritor inglês Robert MacFarlane.

Ele falou que espera que o incidente leve a uma maior proteção para "árvores padrão veneráveis". MacFarlane pediu que uma nova floresta fosse plantada em homenagem à antiga.

“A melhor maneira de lembrar a perda da árvore, eu diria, é com o ganho da floresta. Estamos drasticamente desmatados, temos a segunda cobertura florestal mais baixa da Europa. Vamos reflorestar as terras altas, vamos ver uma floresta surgir a partir da perda da Sycamore Gap”, encerrou.

Sycamore Gap: a fama da árvore mais famosa do Reino Unido

A árvore estava sobre a Muralha de Adriano, uma construção do século II em homenagem ao imperador romano Públio Élio Trajano Adriano, que ordenou a sua construção, no norte da Inglaterra, próxima à fronteira com a Escócia.

Reino Unido anuncia que irá proibir raça de cachorros após ataque a menina; CONFIRA