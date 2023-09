Reino Unido anuncia que irá proibir raça de cachorros após ataque a menina

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, descreveu, nesta sexta-feira, 15, a raça de cães American Bully XL como um "perigo para nossas comunidades" e anunciou planos para proibir a raça após um clamor público devido a uma série de ataques recentes.

Sunak disse que ele pediu aos ministros do governo para que reunissem especialistas policiais e caninos para definir legalmente as características do American Bully XL, que não é reconhecido como uma raça por grupos como o Kennel Club no Reino Unido ou o American Kennel Club nos Estados Unidos, que são organizações de criadores que se dedicam a criação, registro, exposição e promoção de raças de cachorro.

"Atualmente não é uma raça definida por lei, então este primeiro passo vital deve acontecer rapidamente", disse Sunak em uma declaração em vídeo postada no X, anteriormente conhecido como Twitter. "Então baniremos a raça sob a Lei de Cães Perigosos e novas leis entrarão em vigor até o final do ano."