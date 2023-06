Descubra qual fase da Lua mais influencia o seu signo

As fases da Lua têm exercido um papel significativo no campo da astrologia há séculos e possui um impacto profundo em nossas emoções, comportamentos e até mesmo em nosso destino. Por isso, neste conteúdo, vamos explorar como as fases da Lua afetam cada signo do zodíaco, revelando a influência única que este astro exerce sobre cada um deles.

Lembrando que, além das fases da Lua, outros fatores astrológicos também influenciam os signos. No entanto, compreender como este astro afeta cada signo pode ajudar a aproveitar melhor as energias cósmicas e entender as emoções e comportamentos de maneira mais profunda.

Áries

A fase da Lua que mais afeta Áries é a Lua Nova. Durante essa fase, os arianos podem sentir uma intensa energia de renovação e um impulso para iniciar novos projetos. Eles se tornam mais ousados e confiantes, buscando a independência e a conquista de metas mais desafiadoras.

Touro