Dia do Sorvete: conheça a origem e as curiosidades da data

Saiba como o Dia do Sorvete foi criado no Brasil e a origem da sobremesa gelada Crédito: Muhammad Ruqi Yaddin/Unsplash

A comemoração brasileira para o Dia do Sorvete acontece em 23 de setembro, marcando o início da primavera. A data pode ter sido estabelecida em 2002, mas acredita-se que os imperadores da dinastia Tang, na China Antiga, já conheciam um protótipo da sobremesa. No Brasil, as 11 mil empresas ligadas ao setor de sorvetes e gelatos possuem faturamento acima de R$14 bilhões por ano. De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis), 92% são micro e pequenas empresas. Em relação ao consumo regional, a região Sudeste pode ser considerada uma das principais apreciadoras do sorvete, com 52,2%. O segundo lugar fica para a região Nordeste e os seus 19%.

Saiba mais sobre a origem do dia do sorvete e as curiosidades sobre o consumo da receita a seguir. Quem criou o Dia do Sorvete? A Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis) foi a responsável pela criação do Dia do Sorvete, com a sua instituição oficial em 23 de setembro de 2002. O objetivo era expandir a visibilidade do produto, marcando o início das estações mais quentes do ano. Em nota, o empresário Eduardo Weisberg, presidente da Abis, relata o estímulo ao consumo no mercado e a oferta de mais possibilidades de negócios aos empresários do setor como dois aspectos relevantes da data comemorativa. “Atualmente o consumo médio per capita de sorvete no Brasil está na faixa de 5 litros/ano. O que ainda é pequeno se comparado a outros países”, completa.

Qual é a história do sorvete? Muitas lendas sobre a história do sorvete seguem um caminho incerto, incluindo o interesse de Alexandre, o Grande em neve e gelo aromatizados com mel e néctar, a viagem de Marco Polo até a China e a introdução da sobremesa pela rainha Catarina de Médici na França. Mas para a Aliança do Sorvete (ICA), parte da Associação Comercial do Reino Unido, a primeira evidência de uma receita similar está na China Antiga, durante a Dinastia Tang. Os ingredientes? Leite de búfala, vaca e cabra, que foram aquecidos e fermentados.

O protótipo do sorvete foi misturado com farinha para engrossar e cânfora (espécie de planta medicinal) para adicionar sabor, antes de ser refrigerado. No portal da ICA, indica-se uma equipe de 2.271 pessoas para o rei Tang de Shang, entre elas 94 homens do gelo. Quem trouxe o sorvete para o Brasil? A novidade gelada chegou ao Rio de Janeiro em 1834, acompanhando o navio norte-americano Madagascar, saído de Boston. Ao aportar, a embarcação tinha cerca de 200 toneladas de gelo em blocos, conservados para a produção de sorvete. Como não existia uma tecnologia capaz de armazenar o gelo por tempo suficiente, evitando o seu derretimento, as sorveterias anunciavam o horário para tomá-lo, segundo informações do portal do Museu da Vida Fiocruz (Invivo/Fiocruz).

Sempre é clima para sorvete! CONHEÇA 7 sorveterias em Fortaleza Qual é o melhor sorvete do Brasil? O Brasil entrou na lista do TasteAtlas, um guia dedicado a catalogar aspectos das comidas globais, como parte dos “100 sorvetes mais icônicos do mundo”. O País foi representado pela Sorveteria Cairu, no Pará, e a Sorveteria da Ribeira, na Bahia. Sorveteria Cairu - Belém (PA) O destaque ficou para o uso de frutas nativas da Amazônia, enquanto o açaí foi escolhido como um dos sabores icônicos de sorvete. “Apreciado por seu sabor rico e distinto, que equilibra perfeitamente doçura e acidez”, explica a publicação.