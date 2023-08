Polêmica no TikTok, tornozeleira infantil que dá choque é uma sátira

Vídeo avalia uma suposta tornozeleira que ajudaria na vigilância de crianças pequenas, inclusive com choque. Criador do vídeo revelou ser uma sátira

Um vídeo viral no TikTok sobre uma “tornozeleira infantil” de brinquedo causa polêmica entre internautas. Segundo a narração do vídeo, a proposta do produto seria “manter as crianças onde elas devem estar”. Porém, a tornozeleira não passa de um meme sobre criação de filhos.

Típico exemplo de avaliação de produto no TikTok, o vídeo começa com uma pessoa narrando ter comprado a tornozeleira infantil em uma loja Walmart. “Se você tem criança pequena e não dorme o suficiente à noite, aposto que é porque seus filhos não ficam no quarto. Esse também era o meu problema até recentemente, quando encontrei esta tornozeleira”, afirma a narração.

O vídeo mostra o braço de quem está filmando pegando o item em uma prateleira e depois colocando no tornozelo de uma criança. A narração segue destacando benefícios do produto, como a possibilidade de “eletrizar” a tornozeleira caso a criança não esteja se comportando.

Usuários do próprio TikTok perceberam que havia algo de errado com o conteúdo. Nos comentários do vídeo, alguns notaram que a caixa do produto exibido tinha uma versão falsa do logotipo da empresa de brinquedos Little Tikes, fundada em Ohio, nos Estados Unidos, em 1969.