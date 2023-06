Discos voadores em estádios: casos de aparições durante jogos de futebol

A ufóloga Irene Granchi visitou Campos dos Goytacazes na companhia de Bill Burt, correspondente do jornal sensacionalista norte-americano National Enquirer, ocasião em que entrevistou Rubens e diversas testemunhas. Dois rapazes, Aldir e Airton, que observaram o objeto de outro ponto da cidade, alegaram ter visto oito objetos, um desligado do outro, sólidos, arredondados, cor de fogo, verde e outras colorações. Tanto eles como todos à sua volta ficaram apavorados.

Oswani, presidente do Clube Americano, que também era diretor da Coca-Cola na cidade, achava, por sua vez, que tinha sido apenas um objeto. Irene e Burt acabaram colhendo relatos de observações bem mais interessantes sobre o grande “show” de OVNIs no céu, que se iniciara poucas horas antes do acontecimento no estádio de futebol.

Cláudio Suenaga e Irene Granchi na sede do Centro de Investigação Sobre a Natureza dos Extraterrestres (CISNE), sito a Rua das Palmeiras, em Botafogo, Rio de Janeiro, no dia 22 de fevereiro de 1996 (Foto: Pablo Villarrubia Mauso / Cláudio Tsuyoshi Suenaga)

O que viu An’Augusta Rodrigues

Na véspera, An’Augusta Rodrigues, que morava na vizinha aldeia (um porto de pescadores e balneário de veranistas) de Atafona, situada em uma língua de terra no extremo norte do estado do Rio de Janeiro, no distrito do município de São João da Barra, que faz parte da região Norte Fluminense, quase fronteira com o Espírito Santo, estava de carro com seu motorista, Manoel Machado, de volta a Barcelos. Seu marido era o gerente de uma grande usina de açúcar do lugar.

Ela relatou que às 17h30 estava admirando as belíssimas cores do pôr do Sol com sua sobrinha de 15 anos, quando notou um “ponto” imóvel a uns 60º no horizonte. Apareceram mais três ou quatro pontos, um deles de tamanho maior, depois mais outros, pretos, arredondados, em partes diferentes do céu, com seu contorno claramente delineado pelos últimos raios de Sol, ao que todos se juntaram, formando um único bloco preto.

Repentinamente, o bloco movimentou-se rapidamente para cima, tomando a feição de um grande V maiúsculo, com outro V inserido nele. An’Augusta e os outros já estavam fora do carro, na estrada, para ver melhor. Passou-se um tempo e o formato mudou novamente, voltando a configurar uma grande mancha preta.

As testemunhas seguiram para Barcelos, mas a caminho viram que agora havia duas manchas, e depois três. Juntaram-se às nuvens, seguidas por algo parecido com fumaça, que acabou encobrindo as manchas. Uma vez em casa, por volta das 19h30, An’Augusta chamou outras pessoas, buscou seus binóculos e descobriu que a mancha grande, novamente visível, estava sendo alcançada por outras. Todas, então, voaram para dentro da fumaça, que parecia uma nuvem.

Os habitantes de Campos tinham visto a nave voando em direção a Barcelos àquela mesma hora, no mesmo dia. Naquele dia choveu copiosamente, mas o céu parecia claro, apesar das nuvens.

Outras observações de OVNIs

No dia seguinte, An’Augusta voltou para Campos, onde soube, por meio de amigas, que além do tão falado avistamento no estádio ocorrera outro no dia anterior. Na cidade, uns contavam ter visto um OVNI, outros falavam de vários, com um “líder” à frente.

Os OVNIs foram observados também em cidades próximas, como São João da Barra, Travessos, Atafona e Muriaé. Nos dias 27 e 28 de julho, outros objetos foram vistos no céu. Às 9 horas de 11 de agosto, An’Augusta viu novamente um objeto redondo, de aparência metálica, parado acima da cidade de Campos.

Alguns anos depois, em 1977, descobriu-se petróleo na Bacia de Campos, bem em frente a esta região, que abrange 100 mil km2 e se tornou uma das maiores fornecedoras de óleo combustível do Brasil, com 826 poços exploratórios, responsáveis por mais de 80% da produção nacional do petróleo. Na opinião de Irene e de outros ufólogos, esta descoberta não foi uma mera coincidência. An’Augusta faleceu de câncer três ou quatro anos depois desses acontecimentos. (3)

OVNI no Equador

Numa noite de abril de 1998, um OVNI luminoso, tipo charuto, pairou por cima do Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, do Barcelona Sporting Club, na Avenida Barcelona, entre os bairros San Eduardo e Bellavista, a oeste da cidade de Guayaquil, a 380 quilômetros a sudoeste de Quito, capital do Equador, interrompendo um jogo de futebol entre as equipes de Guayaquil e do Barcelona.

Por volta das 19 horas, no meio da partida, as pessoas notaram uma luz muito intensa que subia no céu a sudoeste. Os espectadores começaram a gritar assustados quando o OVNI, descrito como um “objeto branco tipo charuto cercado por uma luminosidade intensa”, atravessou a cidade e pairou sobre o estádio por cerca de dez minutos.

O cinegrafista do Canal 7 em Guayaquil, que estava cobrindo o jogo, conseguiu enquadrar o objeto com sua câmera antes que ele desaparecesse na direção norte em grande velocidade. Esse filme foi difundido através do Canal 7 no dia seguinte. (3)

A Copa do Mundo da Alemanha em 2006 parece que atraiu não só a atenção de bilhões de espectadores de nosso mundo, mas também de outros mundos. Isso porque torcedores disseram que avistaram, fotografaram e filmaram OVNIs sobrevoando os estádios nos quais assistiam aos jogos.

Conforme noticiou o jornal El Popular, do Peru, o médico brasileiro Carlos de Souza Dumenni se encontrava no Estádio de Dortmund, em 22 de junho, acompanhando a partida entre o Brasil e o Japão, quando fotografou uma nave ovoide que pairava sobre o local.

Turistas japoneses, norte-americanos e franceses também reportaram avistamentos de OVNIs nas imediações de outras sedes da Copa, como Berlim, Munique, Colônia, Hannover e Nurembergue.

