Tour gastronômico em Portugal: conheça as delícias lusitanas

O evento dramático foi responsável pelo aparecimento da expressão “cai o Carmo e a Trindade”, usada sempre que há uma grande tragédia. Referia-se ao desabamento dos conventos do mesmo nome, edificados numa das colinas de Lisboa que mais sofreu com o terrível sismo. Os arcos que resistem e dão nome à sala, revelam, com a sua “construção sóbria, sólida e elegante”, a prosperidade da Ordem Trina na época.

No cardápio, os clássicos permaneçam fazendo sucesso. “A Trindade continua a ter no seu bife o carro-chefe. Podemos destacar o bife de lombo à Trindade ao preço de 25,40 euros, o brás de bacalhau, a 17,90, o polvo assado no carvão, a 64,00 — que serve até três pessoas. Se quiser petiscar, tem a trilogia de queijos e o croquete da casa. Já para sobremesa, pode pedir o pudim de cerveja, a 6,80 — excepcional — ou o arroz-doce queimado com compota de limão, a 5,90 — único e exclusivo. Para acompanhar, nada melhor que uma das cervejas artesanais da marca Trindade, que fecham os sabores exclusivos da casa.

Sabores naturais do Can The Can

Outra atração gastronômica para quem visita Lisboa é o Can The Can, que abriu em 2012 com um conceito único no mundo — o de promover a indústria conserveira nacional, as conservas portuguesas e os modos de conservação tradicionais. Essa é uma das mais importantes e respeitadas indústrias portuguesas.

No Can The Can, se pratica a cozinha tipicamente atlântica, que se define pela utilização de produtos naturais, principalmente pescado, confeccionados adequadamente em torno de ingredientes saudáveis, utilizados pelos povos mediterrâneos e atlânticos há mais de cinco mil anos — povos que, ao longo dos tempos, desenvolveram a arte da preservação dos alimentos.

Indústria conserveira

A indústria conserveira nacional nasce em Portugal, em Setúbal, em 1854, num país de zona costeira única, com uma tradição ancestral de pesca e qualidade de pescado inigualável. É também a indústria mais antiga e querida em Portugal. Simultaneamente, investigamos a história da indústria conserveira em Portugal, as centenas de empresas que existiram, milhares de marcas, embalagens lindas, um setor cheio de “sangue, suor e lágrimas”, uma das indústrias mais antigas do país.