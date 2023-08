Yevgeny Prigozhin: quem é chefe do Grupo Wagner que pode ter morrido

Saiba quem é Yevgeny Prigozhin, líder de grupo paramilitar que pode ter morrido em queda de avião na Rússia Crédito: AFP

Um avião particular caiu na região de Tver, na Rússia, nesta quarta-feira, 23, com dez pessoas a bordo. Sem sobreviventes, o nome de Yevgeny Prigozhin, líder do grupo paramilitar Wagner, estava na lista de passageiros. A aeronave particular da Embraer Legacy voava na rota Moscou-São Petersburgo, segundo observou a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia. Os corpos de oito mortos foram encontrados no local do acidente. Em junho, o grupo Wagner, liderado por Prigozhin, se rebelou contra o governo russo e apresentou suas intenções de destituir o Ministro da Defesa, Sergei Shoigu. A ofensiva contra a Rússia foi interrompida após acordo com o Kremlin, mediado pelo governo de Belarus.

Saiba quem é Yevgeny Prigozhin e a sua trajetória como líder do grupo Wagner. Liderança da Rússia vive "atrito e confusão" desde motim, diz EUA; ENTENDA Yevgeny Prigozhin: de vendedor de cachorro-quente a “chef de Putin” No discurso de emergência realizado por Vladimir Putin em junho de 2023, o presidente russo aparecia visivelmente irritado. “Esta é uma facada nas costas das nossas tropas e do povo da Rússia”, afirmou ao público. O motivo era um conterrâneo de Putin, nascido na mesma cidade do presidente, São Petersburgo — Yevgeny Prigozhin. Na época, o grupo Wagner, liderado por Prigozhin, havia assumido o controle da cidade de Rostov. Antes de se tornar um líder da rebelião interna contra Putin, Prigozhin recebeu sua primeira condenação criminal aos 18 anos, em 1979. Dois anos depois, foi condenado a 13 anos de prisão por roubo e furto, segundo informações da BBC. Ao ser libertado, montou um rede de barracas de venda de cachorro-quente e expandiu o seu negócio, passando a se responsabilizar por restaurantes caros. É nesse cenário que o futuro fundador do grupo Wagner encontraria Putin.

Yevgeny Prigozhin: o “chef de Putin” O início da relação entre Prigozhin e Putin começou na cidade natal de ambos. De acordo com o jornal The Guardian, durante os primeiros anos do governo de Putin, o presidente costumava levar dignitários estrangeiros a São Petersburgo, ao restaurante de Prigozhin. “Revisar as fotos dos compromissos oficiais de Putin naquele período é como jogar um jogo de ‘Onde está Yevgeny’, com avistamentos frequentes de Prigozhin ao fundo”, escreve o veículo britânico. A empresa de buffets de Prigozhin, inclusive, foi a escolhida para fornecer alimentos ao Kremlin, o que influenciou na criação de seu apelido, "chef de Putin".

Yevgeny Prigozhin: criação do grupo Wagner A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, seguida por intervenção russa na região de Donbass, na Ucrânia, pode ter sido um dos motivadores para a criação do grupo Wagner, descrito como uma empresa militar privada. O nome foi inspirado por Richard Wagner, conhecido por ser o compositor favorito de Adolf Hitler e um símbolo no regime nazista. A escolha foi influenciada por um dos fundadores do grupo, o ex-oficial do exército russo Dmitriy "Wagner" Valeryevich Utkin. Yevgeny Prigozhin: 23 de junho de 2023, a “traição” a Putin Como figura crítica da liderança militar russa, Prigozhin realizou uma acusação no dia 23 de junho de 2023. O líder do Wagner destacou que os acampamentos militares de seu grupo foram atacados e decidiu enfrentar a força russa como represália.