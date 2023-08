Dia Mundial da Fotografia: veja origem da data e conheça fotógrafos do O POVO

No Dia do Mundial da Fotografia, conheça dois profissionais do jornal O POVO Crédito: Fernanda Barros/ O Povo

Era 1839, o estudioso François Arago anunciou, em reunião do Instituto da França, que o governo do país havia adquirido o daguerreótipo, precursor do ato de fotografar. A data, 19 de agosto, se tornou símbolo do Dia Mundial da Fotografia. A invenção do daguerreótipo foi apresentada na Academia de Ciências da França poucos meses antes do anúncio de Arago. Os responsáveis pela tecnologia da época também possuíam nacionalidade francesa — Louis Daguerre e Joseph Nièpce. O protótipo da primeira máquina de fotografia conhecida no mundo consistia em uma placa de cobre sensível à luz que, após exposição à câmara escura, revelaria imagens por meio de vapor quente do mercúrio.

Cerca de 184 anos depois, selecionamos dois fotógrafos do jornal O POVO para compartilharem as suas experiências com a fotografia e os seus registros autorais favoritos. Bob Wolfenson, Inteligência Artificial e a fotografia publicitária; CONFIRA Dia Mundial da Fotografia: Fernanda Barros A fotógrafa Fernanda Barros revela que o seu dia a dia no jornal “é bastante corrido”. “Há uma demanda que engloba toda uma preparação prévia para as pautas (estudar referências de fotos, equipamentos, limpeza de material, etc)”, completa. A sua primeira experiência profissional começou entre os 12 e 14 anos de idade, quando costumava tirar fotografias em festivais de dança e vendê-las. “Totalmente por conta própria”, indica. Entre as inspirações da profissional estão outras fotógrafas mulheres do seu cotidiano — “Camila de Almeida, Bárbara Moira, Thaís Mesquita, (...) que já fizeram parte da nossa equipe (do jornal O POVO)”. “Também gosto muito do trabalho do Sebastião Salgado. Mas, para além disso, eu me baseio muito na fotografia documental de documentários brasileiros”, explica.

Qual o seu registro autoral favorito para O POVO? Sobre o “clique” favorito para o jornal O POVO, Fernanda Barros responde com duas fotografias: Uma das fotos escolhidas por Fernanda Barros, na Praia do Náutico Crédito: Fernanda Barros/O POVO “Minha foto favorita é uma que fiz no Dia dos Pais, de 2021. Estava na Praia do Náutico e vi um moço sentado em meio às pedras do espigão. O mar reluzia uma luz bem suave, que o deixava com um aspecto de um mar prata”.

Festa de Iemanjá, na Praia de Iracema, também foi uma das escolhas de Fernanda Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO “Outra foto que é a minha favorita foi uma que fiz no Dia de Iemanjá, (...) que fotografei uma mulher com suas oferendas. O momento foi muito bonito e me deixou muito emotiva, em razão da fé”. Dia Mundial da Fotografia: Aurélio Alves A experiência profissional de Aurélio Alves com a fotografia começou, de acordo com o seu relato, “mais ou menos aos 18 anos”. Na época, a profissão se relacionava com eventos sociais, como casamentos e aniversário de crianças.