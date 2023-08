Maior chuva de meteoros do ano acontece neste fim de semana e pode ser vista no CE

A chuva de meteoros Perseidas tem seu pico de visibilidade neste final de semana, na madrugada de sábado, 12, para domingo, 13. O fenômeno pode gerar até 100 meteoros por hora.

Quanto mais "para cima" no Brasil a pessoa estiver, maiores serão as chances de ver os meteoros. Independentemente do local do observador, o melhor horário para presenciar será na madrugada do dia 13 de agosto, entre 3h30 e o amanhecer.

O fenômeno acontece até o dia 24, mas tem seu pico de visibilidade neste fim de semana.

A região Norte, considerada a melhor do País para observar essa chuva, poderá desfrutar de taxas máximas entre 25 e 40 meteoros por hora.

Na região Nordeste, espera-se taxas máximas entre 15 e 30 meteoros por hora. Enquanto na região Centro-Oeste, estima-se que serão vistos entre 8 e 20 meteoros por hora, nos mesmos horários e datas.

Na região Sudeste, a expectativa é de que sejam vistos entre 5 e 10 meteoros por hora provenientes desta chuva. A região Sul será a menos favorecida, com taxas esperadas menores que 5 meteoros por hora.