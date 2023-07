5 raças de gatos peludos para você conhecer  

O gato siberiano é uma raça originária da Rússia, desenvolvida ao longo de séculos para sobreviver ao rigoroso inverno siberiano. Sua pelagem semilonga e espessa, juntamente a uma camada de gordura subcutânea, oferece uma excelente proteção contra o frio extremo. Essa é uma raça inteligente, curiosa e brincalhona. Outra característica admirável é a suposta hipoalergenicidade, o que pode torná-la uma opção para pessoas com alergias leves.

Gato norueguês da floresta é afetuoso (Imagem: Nadine Cardinaels | Shutterstock)

5. Gato norueguês da floresta

O gato norueguês da floresta é uma antiga raça norueguesa. Sua pelagem longa e áspera, combinada com uma majestosa juba ao redor do pescoço, torna-o um verdadeiro gato viking. É independente, inteligente e possui habilidades de caça bem desenvolvidas. No entanto, também é afetuoso com suas famílias e pode ser um excelente companheiro.