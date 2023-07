'Ebulição global': ONU declara julho o mês mais quente já registrado

Os novos dados da Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas (OMM), aliada ao Observatório Europeu Copernicus, confirmaram nesta quinta-feira, 27, que julho será o mês mais quente já registrado no planeta.

Na sede da ONU em Nova York, o secretário-geral António Guterres declarou aos repórteres que “(o mês de) julho já apresentou o período de três semanas mais quente já registrado; os três dias mais quentes em registro; e as temperaturas oceânicas mais altas de todos os tempos”.

As altas temperaturas, segundo informe da OMM, estão relacionadas com as ondas de calor em grande parte da América do Norte, Ásia e Europa. Esses efeitos, ao lado dos incêndios florestais em países como Canadá e Grécia, impactam a saúde da população.



“A mudança climática está aqui. É assustador. E é só o começo”, alertou Guterres. O comentário também incluiu a afirmação de que a “era da ebulição global” havia chegado.

Os registros indicaram que a temperatura média global excedeu temporariamente o limite de 1,5 Cº acima do nível pré-industrial durante a primeira e a terceira semana do mês de julho.

“Ebulição global”: preocupações com o Acordo de Paris

Os recordes de altas temperaturas abrem espaço para o debate proposto pelo Acordo de Paris, um tratado internacional sobre mudanças climáticas que foi aprovado por 195 países. Entre os seus compromissos está a limitação do aumento da temperatura para 1,5 C° em relação aos níveis pré-industriais.

Um novo estudo publicado na revista acadêmica Nature Medicine (“Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022”) indicou em cálculo a morte estimada de 61.672 pessoas no verão europeu, devido ao calor extremo.

“E vale a pena notar que os números são para a Europa, que tem alguns dos mais fortes sistemas de alerta precoce e planos de ação de calor e saúde do mundo”, destaca Joy Shumake-Guillemot, do Escritório Conjunto da OMS/OMM para Clima e Saúde.

“Ebulição global”: líderes se reunirão na Cop28 para falar sobre mudanças climáticas

Os líderes mundiais poderão discutir o seu progresso no Acordo de Paris durante a 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2023 (Cop28), nos Emirados Árabes Unidos.

Em entrevista ao jornal The Guardian, o presidente da cúpula Cop28, Sultan Al Jaber, declarou que “reduzir gradualmente os combustíveis fósseis é inevitável e essencial”. Al Jaber é chefe da companhia nacional de petróleo de seu país.

“Ebulição global”: veja a declaração do secretário-geral da ONU

Confira o vídeo de António Guterres na coletiva de imprensa sobre o registro de julho como o mês mais quente.

