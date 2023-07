6 dicas para identificar se seu cachorro está com frio 

Assim como os humanos, os cachorros podem sentir frio durante o inverno. Além disso, é importante lembrar que eles também podem sofrer os efeitos negativos do frio, como desconforto, hipotermia e problemas de saúde relacionados a essa época do ano.

No entanto, cada cachorro é único e a sensibilidade ao frio pode variar de uma raça para outra e depender da idade e do porte do animal. “Um pinscher, por exemplo, tem aquele pelo curtinho e pouca massa muscular, o que faz com que ele sinta mais frio que um akita ou um husky siberiano, que têm pelagem muito mais longa e são originários de regiões de baixas temperaturas”, explica Fernanda Pereira Risoli, médica veterinária e coordenadora de pronto-socorro do Veros Hospital Veterinário.

Portanto, é fundamental estar atento aos sinais individuais do seu animal e tomar medidas para garantir seu conforto, como fornecer abrigo aquecido, roupas apropriadas e ajustar a temperatura do ambiente. Por isso, a seguir, confira algumas dicas de como identificar se o seu cachorro está com frio!

1. Tremores

Um dos sinais mais óbvios de que um cachorro está com frio é quando ele começa a tremer. Os tremores podem ser leves ou intensos, dependendo da sensibilidade do cachorro e da temperatura ambiente.

2. Busca por abrigo

Se o cachorro estiver com frio, é comum que ele procure um local mais quente para se abrigar. Ele pode se encolher em um canto, procurar por cobertores ou tentar se aconchegar próximo a fontes de calor.

3. Postura encolhida

Quando sentem frio, os cachorros tendem a se encolher e encurvar o corpo, buscando manter o calor próximo ao corpo. Eles podem curvar as costas, abaixar a cabeça e encolher as patas dianteiras.