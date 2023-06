Solstício de inverno: por que hoje é o dia mais curto do ano? Entenda

A posição do sol em relação à Terra é o que determina o início do equinócio de inverno; confira como ocorre o fenômeno astronômico

Nesta quarta-feira, 21, registra-se o dia mais curto do ano e a noite mais longa do ano na Terra. Tal fenômeno ocorre devido ao início do solstício de inverno no Hemisfério Sul. Assim, deste nosso lado do globo, recebemos menos incidência da radiação solar.

O inverno começa oficialmente neste 21 de junho, assim como a temporada astrológica do signo de Câncer.

A data também é marcada por fenômenos físicos e astronômicos: uma vez no ano, há um momento exato em que os raios solares incidem na Terra perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer.

Mas, afinal, como acontece o solstício de inverno? Confira abaixo:

Solstício de inverno: como acontece?



Do latim, solstício significa “sol parado”. Nesse sentido, a trajetória do Sol, entre o período de um solstício para outro, muda a cada dia. Em observação astronômica, a posição do Sol ao meio-dia vai se diferenciando com o passar do tempo.

Esta posição vai ficando cada vez mais mais alta no céu, até atingir um ponto máximo, quando o Sol, então, parece “parar”. É nesses momentos de “parada” que ocorrem os solstícios de verão e de inverno, a depender do continente.

Diante disso, a inclinação do eixo da Terra para a rotação em torno de si e também sua translação em torno do Sol acarretam os dias, as noites e as estações do ano. Ou seja, o solstício abre portas para o inverno e para o verão —enquanto os equinócios marcam o início da primavera e do inverno.

Solstício de inverno: o dia mais curto na Terra?

Além da queda gradual das temperaturas, o solstício de inverno também está relacionado à variação da duração dos dias e das noites.

Nos equinócios, que dão início às estações de outono e da primavera, o comprimento do dia é praticamente igual ao da noite.

Após o equinócio de outono, o Sol vai nascendo cada dia mais tarde e se pondo cada dia mais cedo até chegar na maior noite do ano em data próxima do solstício de inverno, como ocorre hoje.