Mulher diz ter encontrado câmera espiã em banheiro de Airbnb: "Envergonhada"

Grupo de 15 amigos se hospedaram em imóvel e tomaram um susto ao encontrar câmera escondida no banheiro; confira o vídeo

Uma mulher se assustou com uma situação inusitada em imóvel alugado pelo Airbnb: ela afirma que uma câmera escondida foi encontrada no banheiro. O caso foi exposto por ela em suas redes sociais, no último dia 19, e já acumula mais de cinco milhões de visualizações; confira o vídeo abaixo.

No imóvel onde foi encontrada a câmera, que fica no Canadá, estavam hospedados 15 amigos que comemoravam a vida de um que aniversariava na época do caso. A mulher, chamada Kennedy Allegedly, narrou em vídeo que o instrumento de espionagem estava escondido em uma tomada e apontada para o chuveiro.

Explicando que a câmera foi descoberta por um dos amigos hospedados no imóvel, ela disse: “Ele procurou em cada chuveiro, todos os porta-retratos, maçanetas, em todos os lugares da casa por uma câmera e encontrou uma no banheiro”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Câmera escondida no banheiro: confira vídeo com relato de Kennedy Allegedly:

Em seguida, ela apontou para a tomada onde foi encontrada a câmera. “Você pode ver aqui em cima, não há nada, parece totalmente normal. E então o de baixo, olhe para aquela câmera. Nós surtamos e chamamos a polícia”, destacou.

A jovem ainda relatou que a casa foi esvaziada e revistada após a descoberta da espionagem e que o caso lhe gerou muito constrangimento. “Eu estava pessoalmente envergonhada por causa das coisas que eu estava fazendo naquele banheiro na noite anterior”, afirmou.

Veja notícias relacionadas sobre Airbnb

Sobre o assunto Airbnb anuncia proibição de festas em todas as propriedades da plataforma

Praia do Cumbuco é apontada como tendência do turismo nacional pela Airbnb

Justiça europeia obriga Airbnb a informar aluguéis ao fisco

Tags